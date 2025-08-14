Melania Trump kërcënon të padisë Hunter Biden për 1 miliard dollarë pasi ai deklaroi se Jeffrey Epstein e prezantoi me Trump!

SHBA- Zonja e Parë, Melania Trump, ka kërcënuar se do të padisë Hunter Biden me një padi prej mbi 1 miliard dollarësh, pas pretendimeve të këtij të fundit se ajo ishte prezantuar me bashkëshortin e saj, Donald Trump, nga abuzuesi seksual i dënuar Jeffrey Epstein. Avokatët e Melania Trump e përshkruan deklaratën si të rreme, përçmuese, shpifëse dhe nxitëse, duke e cilësuar atë si një përpjekje për të dëmtuar reputacionin dhe integritetin e saj, shkruan BBC.
Në një intervistë të fundit, Hunter Biden djali i ish-presidentit Joe Biden aludoi për lidhje të ngushta midis Donald Trump dhe Jeffrey Epstein, duke shtuar se Epstein e prezantoi Melanian me Trumpin dhe duke sugjeruar një lidhje të dyshimtë mes figurave. Në përgjigje, avokatët e zonjës së parë i dërguan një letër paralajmëruese ligjore avokatit të Hunter Biden, duke kërkuar tërheqje të menjëhershme të pretendimit dhe një kërkimfalje publike, përndryshe do të përballen me veprime ligjore për dëmshpërblim financiar që tejkalon 1 miliard dollarë.
Sipas letrës, Melania Trump ka pësuar dëm të konsiderueshëm financiar dhe të reputacionit për shkak të komenteve që, sipas saj, janë të bazuara në burime të pavërtetuara dhe artikuj të tërhequr. Hunter Biden e bëri deklaratën gjatë një interviste me regjisorin Andrew Callaghan, ku sugjeroi se dosje të papublikuara për Epstein do të “implikonin” Donald Trumpin dhe përfshinin historinë e takimit të tij me Melanian.
Një pjesë e pretendimit duket se i referohet Michael Wolff, gazetar që ka shkruar biografi kritike për Trump, i cili në një intervistë për Daily Beast sugjeroi se Melania mund të jetë prezantuar me Trump përmes një bashkëpunëtori të Epstein. Megjithatë, pas një letre ligjore nga avokati i Melanias, Daily Beast e tërhoqi artikullin dhe kërkoi falje për çdo keqkuptim.
Donald Trump ka qenë më parë mik i Epstein, por ka deklaruar se marrëdhënia e tyre u përkeqësua në fillim të viteve 2000, kur Epstein dyshohet se përvetësoi punonjës nga një spa në resortin e Trump në Florida. Sipas një profili të vitit 2016 nga Harper’s Bazaar, Melania e ka takuar Donald Trumpin në një festë në nëntor të vitit 1998, e organizuar nga një agjenci modelingu. Në atë kohë, Trump ishte sapo ndarë nga gruaja e tij e dytë, Marla Maples, dhe më vonë u martua me Melanian në vitin 2005.
Nuk ka asnjë provë zyrtare që e lidh takimin e parë të çiftit me Jeffrey Epstein. Kjo ngjarje ndodh në një kohë kur ka rritur presion mbi Shtëpinë e Bardhë dhe autoritetet për të publikuar dokumentet e papublikuara të çështjes Epstein, që mendohet se mund të zbulojnë emra të përfshirë në aktivitetet e tij kriminale.
Trump ka deklaruar se do të publikojë të dhënat nëse rizgjidhet president, ndërsa FBI dhe Departamenti i Drejtësisë kanë konfirmuar në korrik se nuk ekziston një “listë klientësh” inkriminuese në lidhje me bashkëpunëtorët e Epstein. Avokati i Melania Trump, Alejandro Brito, i referoi BBC një deklaratë të dhënë nga ndihmësi i saj, Nick Clemens, ku thuhet: “Avokatët e Zonjës së Parë Melania Trump po kërkojnë në mënyrë aktive tërheqje të menjëhershme të akuzave dhe kërkimfalje nga ata që përhapin gënjeshtra keqdashëse dhe shpifëse.”
