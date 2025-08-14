Gattuso telefonatë ngushëlluese për Donnarumman

ITALI – Vendimi i PSG-së për ta lënë Gianluigi Donnarumma jashtë skuadrës për finalen e Superkupës Evropiane kundër Tottenhamit ka shkaktuar tronditje, por trajneri Luis Enrique e mbështet plotësisht vendimin e tij. Spanjoli ka shpjeguar se ishte "100%" vendimi i tij, i motivuar nga nevoja për një lloj tjetër portieri.
Pavarësisht se Donnarumma njihet si një nga më të mirët në botë, trajneri mendonte se karakteristikat e tij nuk përputheshin me kërkesat taktike për këtë ndeshje të veçantë, duke justifikuar kështu rekrutimin e Lucas Chevalier për gati 40 milionë euro.
Gattuso donte ta qetësonte Donnarumman
Në këtë kontekst delikat, Donnarumma ka marrë mbështetje të vlefshme nga Gennaro Gattuso, trajneri i ekipit kombëtar italian. Në orët e fundit, sipas Eurosport, Gattuso kontaktoi portierin parizien për ta siguruar atë për pozicionin e tij në ekipin kombëtar dhe për t’i kujtuar se ai mbetet kapiteni i ekipit italian.
Trajneri italian riafirmoi besimin e tij të plotë te "Gigio", i bindur se lojtari do ta kapërcejë këtë periudhë dhe do ta rifitojë shpejt vendin e tij në nivelin më të lartë.
Ndërsa PSG ka zgjedhur një lojtar tjetër për finalen, Donnarumma mund të mbështetet në solidaritetin e kolegëve të tij dhe trajnerit të tij për të kaluar këtë kohë të vështirë.
Info @Eurosport_FR : Gennaro Gattuso a contacté directement Gigio #Donnarumma ces dernières heures pour le rassurer sur sa position en sélection et lui rappeler qu'il en demeure le capitaine. Le sélectionneur de la Nazionale a réaffirmé son soutien sans faille envers le gardien… pic.twitter.com/OciLRrpCsf— Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 13, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd