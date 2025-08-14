Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gattuso telefonatë ngushëlluese për Donnarumman
Transmetuar më 14-08-2025, 10:58

ITALI – Vendimi i PSG-së për ta lënë Gianluigi Donnarumma jashtë skuadrës për finalen e Superkupës Evropiane kundër Tottenhamit ka shkaktuar tronditje, por trajneri Luis Enrique e mbështet plotësisht vendimin e tij. Spanjoli ka shpjeguar se ishte "100%" vendimi i tij, i motivuar nga nevoja për një lloj tjetër portieri.

Pavarësisht se Donnarumma njihet si një nga më të mirët në botë, trajneri mendonte se karakteristikat e tij nuk përputheshin me kërkesat taktike për këtë ndeshje të veçantë, duke justifikuar kështu rekrutimin e Lucas Chevalier për gati 40 milionë euro.

Gattuso donte ta qetësonte Donnarumman

Në këtë kontekst delikat, Donnarumma ka marrë mbështetje të vlefshme nga Gennaro Gattuso, trajneri i ekipit kombëtar italian. Në orët e fundit, sipas Eurosport, Gattuso kontaktoi portierin parizien për ta siguruar atë për pozicionin e tij në ekipin kombëtar dhe për t’i kujtuar se ai mbetet kapiteni i ekipit italian.

Trajneri italian riafirmoi besimin e tij të plotë te "Gigio", i bindur se lojtari do ta kapërcejë këtë periudhë dhe do ta rifitojë shpejt vendin e tij në nivelin më të lartë.

Ndërsa PSG ka zgjedhur një lojtar tjetër për finalen, Donnarumma mund të mbështetet në solidaritetin e kolegëve të tij dhe trajnerit të tij për të kaluar këtë kohë të vështirë.

