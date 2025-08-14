Horoskopi – Yjet e Brankos për sot, e enjte 14 gusht 2025

Për këtë të enjte 14 gusht, Branko sjell një pasqyrë të plotë për të gjitha shenjat e zodiakut, në vigjilje të asaj që nga italianët njihet si Ferragosto.
Disa shenja do të ndihen të mbushura me energji, pasion dhe fat të papritur, ndërsa të tjera duhet të tregohen të kujdesshme për të shmangur reagimet e nxituara apo vendimet impulsive.
Ky udhërrëfyes astrologjik ju ndihmon të kuptoni si të lëvizni në fushën e dashurisë, punës dhe marrëdhënieve gjatë kësaj dite të veçantë të verës.
Dashi ♈
Vigjilja e Ferragostos vjen me një kombinim të fuqishëm të Diellit, Hënës dhe Marsit, që do të thotë dashuri dhe veprim, miqësi dhe fat. Pyetja është: si do të arrini të përfitoni nga ajo që yjet ofrojnë nëse jeni në rehati të plotë pushimesh? Mendoni mirë – diçka do t’ju vijë në mendje. Është gjithmonë momenti për të shprehur një dëshirë. Në aspektin intim, kjo periudhë sjell energji dhe pasion të ngjashëm me një stërvitje apo garë – forcon “muskulaturën” emocionale dhe rrit dëshirën. Është e rëndësishme të sqaroni çdo paqartësi me personat që kanë vërtet rëndësi për ju.
Demi ♉
Fokusi i yjeve këtë periudhë është te jeta personale: martesa, fëmijët dhe familja si një e tërë, e kuptuar si një “klan”. Sot bëni një plan të qartë për t’u përgatitur për ditën e nesërme, kur do të keni në qiell Hënën më të rëndësishme për çështjet private – në çerekun e fundit. Branko ka këshilluar të pushoni nga Hëna e plotë e 9 gushtit deri te Hëna e ditëve në vijim. Mos merrni përsipër përgjegjësi të reja. Edhe pse pak gjëra konkrete mund të ndodhin sot, ëndrrat duhet t’i merrni seriozisht. Ferragostoa, sipas yjeve, do të ishte ideale pranë detit.
Binjakët ♊
Dita nis me Hënën ende në Dash, duke hapur një mundësi të re profesionale ose financiare – veçanërisht stimuluese për ata që mendojnë të ndryshojnë ose përmirësojnë punën apo biznesin. Merkuri është ende në tranzitin më të favorshëm për ju, në Luan, dhe me Marsin në Peshore, ky Ferragosto është si një festë për Binjakët, të rinj e të moshuar, beqarë apo në çift, në udhëtim ose në shtëpi. Yjet janë të favorshëm si për dashurinë ashtu edhe për aktivitetet sportive.
Gaforrja ♋
Luhatjet e tensionit apo ndonjë shqetësim i lehtë fizik mund të vijnë nga Hëna në Dash, një tranzit që nuk rekomandon veprime të guximshme. Për ata që ende janë në punë, mund të shfaqen kundërshti të hapura. Më mirë të ishit në pushime, dhe për shembull, në Nisë do të shiheshit si turistë me stil. Mos harroni se keni mbështetjen e fuqishme të Jupiterit – përdoreni këtë për të kapur një mundësi të re biznesi. Në dashuri, shmangni lidhjet me persona të panjohur – Marsi paraqet një ndikim të dyshimtë.
Luani ♌
Mbajeni kokën lart dhe përballuni me nxehtësinë e verës – po vijnë rreze të reja fatlume për ju dhe familjen. Planetët janë në pozicion të mirë, edhe pse nuk mungojnë disa ndikime të Hënës më sfiduese; për shembull, nesër Hëna do të jetë e rëndë në Dem për shkak të ndryshimit të fazës. Çereku i fundit do të ketë ndikim të fortë në karrierën dhe të ardhmen profesionale, duke sjellë ngjarje që mund të ndryshojnë dinamikën e mjedisit tuaj. Edhe në pushime, në ditët e ardhshme qëndroni të lidhur me zhvillimet. Merkuri sjell nisje të mbarë, mbërritje të lumtura dhe ndez gjithashtu një flakë për dashurinë.
Virgjëresha ♍
Edhe pse këtë vit Merkuri dhe Venusi po ecin me vonesë, në shtator do t’i keni të dy në favor dhe me ta do të mbyllni me sukses verën dhe do të hapni një sezon vjeshtor të mbarë. Pra, nuk është kurrë vonë për dashurinë. Megjithatë, edhe gjatë këtij Ferragosto nuk keni arsye të ankoheni. Hëna në Dem, që disa e shohin si sfiduese, do të jetë në favorin tuaj, veçanërisht për çështje shtëpiake dhe interesa jashtë vendit. Venusi dhe Jupiteri janë në humor të mirë dhe mbrëmja mund të sjellë një takim surprizë në një vend romantik.
Peshorja ♎
Injoroni provokimet dhe shmangni reagimet e shpejta. Në mëngjes, Hëna është ende në Dash dhe mund t’ju shtyjë të reagoni tepër. Mund të ndiheni të lodhur, prandaj është më mirë të qëndroni në një ambient të qetë e të rehatshëm. Veshuni bukur edhe për gjëra të vogla – eleganca ju bën të ndiheni mirë. Një çështje është afër përfundimit dhe, edhe pse fillimisht mund t’ju duket e çuditshme, do të rezultojë pozitive.
Akrepi ♏
Duhet të bëni një shkëputje nën ndikimin e çerekut të fundit të Hënës, që fillon mbrëmjen e sotme dhe përfundon më 16 gusht. Për të ardhmen tuaj profesionale nuk keni arsye për t’u shqetësuar – do ta kaloni me sukses këtë fazë pa bërë shumë zhurmë, madje as me partnerin nuk është nevoja të ndani çdo detaj. Jupiteri, planeti i fatit në këtë periudhë, ju fton të hapni “valixhen” e ëndrrave dhe të nisni të jetoni me më shumë lehtësi dhe pa ndërhyrje të jashtme në dashuri.
Shigjetari ♐
Udhëtarët e shkëlqyer të zodiakut, këtë periudhë do të përfitoni maksimalisht nga Merkuri në Luan, që stimulon edhe udhëtimet mendore, ambicien dhe zgjuarsinë. Deri më 31 gusht, disa kombinime të jashtëzakonshme planetare do të sjellin mundësi biznesi dhe karriere që nuk duhen humbur. Edhe në pushime, duhet të qëndroni vigjilentë. Muaji i Luanit 2025 mund të bëhet një pikë kthese për të ardhmen. Në dashuri, prej kur Marsi ka hyrë në lojë, lidhjet tuaja janë në formën më të mirë.
Bricjapi ♑
Kalojeni këtë ditë me kujdes, sepse Hëna në Dash është shumë e fortë për çdo punë që kërkon gjakftohtësi dhe qetësi në marrëdhëniet me të tjerët. Edhe pse jeni të qëndrueshëm dhe këmbëngulës, kjo “betejë” është shumë e madhe për ta fituar të vetëm dhe pa mbështetjen e Marsit. Një ndihmë e papritur në formën e një bashkëpunimi do të vijë falë Hënës që më 16 gusht kalon në Dem. Ndërkohë, dashuria vazhdon të surprizojë.
Ujori ♒
Një fillim i mbarë, sidomos nëse keni vendosur të nisni pushimet pikërisht këtë ditë. Është gjithashtu një ditë e mirë për të ndërhyrë në minutën e fundit në një çështje profesionale ose financiare, nëse është e nevojshme. Jupiteri vazhdon t’ju ofrojë mbrojtje të fortë, madje edhe në situata të sikletshme sentimentale. Shpresohet që Ferragostoa ta gjeni në një relaks të ëmbël buzë detit.
Peshqit ♓
Edhe një herë jeni ndër shenjat me ndikimet më të mira astrologjike. Edhe pse thonë se perfeksioni nuk ekziston, nëse angazhoheni, ky Ferragosto mund të bëhet një kryevepër. Në çështjet që kanë të bëjnë me pronën, mos humbisni kohë, edhe nëse kjo do të thotë të hiqni dorë nga disa argëtime. Saturni do të kthehet në shenjën tuaj më 1 shtator. Në dashuri, situata është shumë pozitive: Hëna, Venusi, Marsi dhe Jupiteri janë “aleatët” tuaj, duke sjellë momente të mbushura me gëzim dhe afeksion. /noa.al
Çfarë është Ferragosto?
Është një festë tradicionale italiane që kremtohet më 15 gusht çdo vit. Ka origjinë të lashtë dhe përkon me: festën katolike të Shën Mërisë, por rrënjët i ka edhe në kohën e Perandorisë Romake, kur perandori Augusti shpalli "Feriae Augusti" si ditë pushimi pas punëve bujqësore. Në Itali është një nga festat më të rëndësishme të verës. Shumë biznese mbyllen, njerëzit udhëtojnë, bëjnë piknikë, grilla, apo shkojnë në plazh. Për shumë italianë, shënon kulmin e pushimeve verore.
