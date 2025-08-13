Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përplasje mes qytetarëve dhe mbështetësve të Vuçiç në Serbi
Transmetuar më 13-08-2025, 23:02

Beograd- Edhe sonte, në disa qytete të Serbisë si Beogradi, Novi Sadi, Nishi dhe Kragujevci janë zhvilluar protesta antiqeveritare, të cilat janë shoqëruar me përplasje mes demonstruesve dhe mbështetësve të Partisë Progresive Serbe (SNS), e udhëhequr nga presidenti Aleksandar Vuçiç.

Në Novi Beograd protestuesit janë ndaluar nga kordoni policor, ndërsa në Novi Sad u raportuan përplasje të ashpra pranë zyrave të SNS-së, ku u hodhën mjete piroteknike dhe u thyen dritare. Situata është tensionuar edhe në qytetet e tjera, ndërsa në Beograd Vuçiq u drejtua mbështetësve të tij në rrugën Kneza Milosh.

Protestat, të cilat kanë nisur në nëntor 2024 pas tragjedisë në stacionin hekurudhor të Novi Sadit ku humbën jetën 16 persona, vazhdojnë prej nëntë muajsh nën organizimin e studentëve dhe grupeve opozitare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...