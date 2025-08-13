Historia e jashtëzakonshme e Dillian Whyte: nga kazanët e plehrave te majat e boksit botëror

Angli, 13 gusht 2025 – Dillian Whyte nuk është thjesht një boksier i peshave të rënda; ai është mishërimi i qëndrueshmërisë dhe forcës përballë sfidave të jetës. Nga rrugët e varfra të Xhamajkës, ku shpesh ushqehej me mbeturina dhe shiste kanaçe për të mbijetuar, e deri te arenat më të mëdha të boksit botëror, historia e tij është një rrugëtim i jashtëzakonshëm.
Këtë të shtunë, në Arabinë Saudite, Whyte rikthehet në ring për t’u përballur me britanikun 20-vjeçar Moses Itauma, një talent premtues që kërkon të trondisë skenën e peshave të rënda. Por për Whyte, i cili është pronar i markës “22 DOGS” dhe një i mbijetuar i lindur, sfida e vërtetë nuk ka qenë kurrë vetëm në ring, por në vetë jetën.
“Gjithmonë kam qenë luftëtar. Linda në mes të një uragani në vitin 1988. Ai rrëzoi çatinë e shtëpisë së nënës sime, ndërsa ajo po më lindte mua,” kujton ai, duke folur për origjinën e tij në Port Antonio, Xhamajka.
Fëmijëria e tij u shënua nga varfëria ekstreme. Nëna emigroi në Angli për të siguruar një të ardhme më të mirë, ndërsa Dillian u rrit mes të afërmve, shpesh pa kujdes prindëror. Në moshën 13-vjeçare ai u bë baba, ndërsa në Londër u përfshi në jetën e bandave, duke u përballur me dhunë, plagosje me thikë dhe armë.
Shpëtimin e gjeti në sport, fillimisht në kikboks dhe më pas në boks profesionist, ku debutoi në moshën 20-vjeçare. Me stilin e tij agresiv dhe forcën e jashtëzakonshme, Whyte u bë një figurë e rëndësishme e skenës britanike, duke u ndeshur me emra të mëdhenj si Anthony Joshua, Derek Chisora dhe Joseph Parker.
Kulmi i karrierës erdhi në vitin 2022, kur pati mundësinë të luftonte për titullin botëror të WBC kundër Tyson Fury, por humbi në raundin e gjashtë. Përveç sfidave sportive, ai është përballur edhe me polemika për substanca të ndaluara, duke u pezulluar në vitin 2012 dhe duke u përfshirë në hetime në 2019 dhe 2023, të cilat i ka lidhur me “kontaminim të padëshiruar”.
Pavarësisht pengesave, Whyte nuk është dorëzuar. Sot, larg ringjeve britanike, ai kërkon të ringjallë lavdinë e dikurshme dhe të provojë se përvoja dhe vendosmëria mund të mposhtin rininë dhe shpejtësinë e kundërshtarit. Në Arabinë Saudite, sfida e tij me Moses Itauma pritet të jetë një përballje e vërtetë force dhe karakteri.
