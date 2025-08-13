Zjarret në vend – mbi 600 efektivë në terren, mbështetje nga Italia me avion zjarrfikës

Strukturat shtetërore në Shqipëri kanë vijuar edhe gjatë së enjtes përpjekjet intensive për shuarjen e zjarreve në të gjithë territorin, duke punuar pa ndërprerje në terren.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 34 vatra aktive, prej të cilave 13 janë izoluar dhe janë shuar.
Në operacione janë angazhuar dhjetëra mjete zjarrfikëse dhe trupa të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi në të gjitha bashkitë e prekura. Më shumë se 600 efektivë të Forcave të Armatosura, zjarrfikës, punonjës bashkiakë dhe forca vullnetare po marrin pjesë në aksion.
Në ndërhyrje janë përfshirë edhe pesë helikopterë dhe një avion zjarrfikës tip Canadair, i dërguar nga Italia si pjesë e mbështetjes ndërkombëtare. Qindra mjete ndihmëse, përfshirë autoambulanca dhe mjete transporti, janë në gatishmëri për evakuimin dhe mbështetjen e banorëve.
Vatra që vijojnë të jenë aktive dhe kërkojnë ndërhyrje ndodhen në Delvinë, Poliçan, Gramsh, Dropull, Finiq, Berat, Tepelenë dhe Bulqizë. Forcat tokësore dhe mjetet ajrore po punojnë për të mbrojtur jetën e qytetarëve dhe pronën e tyre.
Autoritetet konfirmojnë se gatishmëria është maksimale, ndërsa bashkëpunimi mes strukturave shtetërore dhe partnerëve europianë e atyre nga Emiratet e Bashkuara Arabe po vazhdon për të përballuar situatën. /noa.al
