Zbulohen prapaskenat e kontratës së Brojës, sulmuesi shqiptar kaloi te Burnley me këste/ Klauzolë speciale në rast rënieje nga Premier League

Armando Broja ka qenë një nga goditjet e verës për Burnley-n, por detajet e reja nga marrëveshja me Chelsea-n zbulojnë prapaskena interesante të kontratës së tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare u transferua së bashku me mesfushorin Lesley Ugochukwu për një shumë të kombinuar prej 35 milionë paundësh. Por, sipas “The Sun”, Burnley nuk ka paguar të gjithë shumën menjëherë.
Chelsea ka pranuar që pagesat të bëhen me këste, një pjesë e vogël tani, një tjetër në janar dhe pjesa tjetër e shpërndarë gjatë viteve të kontratave të lojtarëve.
Megjithatë, klubi londinez ka futur një klauzolë të veçantë: nëse Burnley bie nga Premier League dhe vendos të shesë Brojën, atëherë duhet t’i paguajë Chelsea-t menjëherë të gjithë shumën e mbetur. Kjo do t’i siguronte “Blues” një rritje të shpejtë të të ardhurave dhe e mbron klubin nga humbjet e mundshme.
Broja ka firmosur me shpresën për të rigjetur formën e tij pas dëmtimeve dhe për të ndihmuar Burnley-n të qëndrojë në elitë. Megjithatë, kjo klauzolë do të thotë se çdo lëvizje e tij në të ardhmen mund të ketë ndikim të madh financiar për të dy klubet.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd