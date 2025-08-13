Sikur të mos mjaftojnë zjarret, Greqia goditet nga tërmeti

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-08-2025, 20:44
Një tërmet me magnitudë 4.7 ballë goditi brigjet e Nisyros, Greqi, të mërkurën në mbrëmje.
Epiqendra e tërmetit ndodhej 38 kilometra në jugperëndim të ishullit.
Thellësia fokale e tërmetit është 122 kilometra.
Për fat të mirë, deri më tani sipas mediave greke nuk raportohet për të lënduar apo objekte të dëmtuara.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd