Sikur të mos mjaftojnë zjarret, Greqia goditet nga tërmeti
Transmetuar më 13-08-2025, 20:44

Një tërmet me magnitudë 4.7 ballë goditi brigjet e Nisyros, Greqi, të mërkurën në mbrëmje.

Epiqendra e tërmetit ndodhej 38 kilometra në jugperëndim të ishullit.

Thellësia fokale e tërmetit është 122 kilometra.

Për fat të mirë, deri më tani sipas mediave greke nuk raportohet për të lënduar apo objekte të dëmtuara.

