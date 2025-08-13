3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorshme – E enjte, 14 gusht 2025 sipas Paolo Fox

E enjtja, 14 gusht, sjell një përzierje emocionesh dhe ngjarjesh për të gjitha shenjat.
Disa do të ndihen në kulmin e energjisë dhe do të përfitojnë nga ndikime shumë pozitive, ndërsa të tjerë do të përballen me sfida që kërkojnë kujdes dhe durim.
Ja cilat janë shenjat që yjet favorizojnë më shumë dhe cilat duhet të tregohen më të kujdesshme në këtë ditë.
3 shenjat më me fat të së enjtes
1. Luani ♌
E enjtja të vendos në qendër të vëmendjes dhe të jep karizëm të pakrahasueshëm. Do të dish të përdorësh këtë energji për të avancuar në projekte ose për të fituar zemrat e të tjerëve. Beqarët mund të marrin oferta interesante, çiftet rigjejnë pasionin.
2. Ujori ♒
Harmonia mes mendjes dhe zemrës të jep një ndjesi sigurie dhe vendosmërie. E enjtja është perfekte për të nisur projekte kreative ose për të filluar aventura të reja. Mund të ndodhë edhe një takim i papritur që ndryshon rrjedhën e ditëve në vijim.
3. Demi ♉
Stabiliteti dhe prakticiteti yt kombinohen me ndikimin pozitiv të Hënës. Në dashuri, sinqeriteti sjell qartësi dhe forcim lidhjesh. Në punë, përqendrimi të jep rezultate të prekshme.
—
3 shenjat më pak të favorshme të së enjtes
1. Peshorja ♎
Ndikimet e papritura mund të prishin ekuilibrin që kërkon të mbash. Do të duhet të marrësh vendime të shpejta, gjë që mund të shkaktojë pasiguri. Kujdes në marrëdhënie – një fjalë e thënë në momentin e gabuar mund të krijojë tension.
2. Binjakët ♊
Idetë janë të shumta, por shpërqendrimi është rreziku më i madh. Nëse nuk kanalizon energjinë, mund të mbetesh me shumë projekte të pambaruara. Kujdes edhe me pritshmëritë në dashuri – jo çdo gjë zhvillohet me shpejtësinë që dëshiron.
3. Akrepi ♏
Intuita është e fortë, por rikthimi i së kaluarës mund të trazojë ujërat. Në dashuri, pasioni mund të kthehet në konflikt nëse nuk ruan qetësinë. Në punë, është ditë për strategji dhe durim, jo për hapa të nxituar. /noa.al
