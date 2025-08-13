“Pakt me djallin” – reklamave e re për xhinset që ka tundur rrjetin. Dhe pohimi: Që të bësh zhurmë në treg, duhet të shkaktosh tronditje. Ja spoti provokues që ha shumë diskutim

Reklama e American Eagle me Sydney Sweeney është e fundit në një seri të gjatë fushatash provokuese për xhinse, që përpiqen të “dallohen” – herë-herë në mënyrën e gabuar, siç po ndodh me sloganin “gjenet e mia më përcaktojnë”
Nuk ka shumë fushata reklamash që kanë shkaktuar reagime nga presidenti dhe nënkryetari i SHBA-së, apo senatori Ted Cruz e deri dhe reperet Doja Cat e Lizzo. Por reklama e fundit për xhinset American Eagle, ku shfaqet aktorja e serialit Euphoria, Sydney Sweeney, ia doli ta arrijë pikërisht këtë.
Kritikët e kanë interpretuar fushatën si promovim të eugjenikës, mbështetësit e saj e kanë parë reagimin si dëshmi të asaj që quajnë “kulturë woke e tepruar” dhe debati ka marrë formën e një tjetër përçarjeje që zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale.
“Po shkoj të marr turnin në fabrikën e opinioneve të Sydney Sweeney dhe American Eagle,” shkroi gazetarja Hunter Harris në platformën e saj në Substack.
Marrëveshje me djallin
Kjo është një nga shumë reklama provokuese për xhinse, disa prej të cilave janë objektivisht të diskutueshme ose fyese, ndërsa të tjera më shumë subjektive.
Një fushatë e vitit 1973 nga Jesus Jeans me sloganin “nuk do të kesh tjetër xhins përveç meje” shkaktoi debat për përdorimin e simbolikës fetare për shitjen e rrobave.
Regjisori italian anti-konformist Pier Paolo Pasolini madje shkroi një ese mbi këtë çështje, ku theksonte se slogani “merr formën e një hakmarrjeje – edhe pse të pavetëdijshme – që ndëshkon kishën për marrëveshjen e saj me djallin”.
“Calvin bëri miliona”
“Calvin bëri miliona,” tha Allen Adamson, autor dhe ekspert i branding-ut. “Ai ishte i pari që kuptoi realisht se zhurma, polemika dhe trazira mund të shesin xhinse.”
Një seri reklamash të Calvin Klein nga vitet 1980 shkaktuan reagime për përdorimin e modeleve të reja femra në poza seksualisht provokuese. “E di çfarë ndodhet mes meje dhe Calvin-ëve të mi? Asgjë,” thoshte 15-vjeçarja Brooke Shields në vitin 1980, në një video të drejtuar nga fotografi amerikan Richard Avedon.
Në një tjetër fushatë të Calvin Klein në vitin 1995, e kritikuar për referencat ndaj shfrytëzimit të fëmijëve, modele si Kate Moss u filmuan ndërsa hiqnin xhinset dhe u pyetën: “Je nervoze?”
Fushata me Brooke Shields raportohet se pati sukses të jashtëzakonshëm, me shumë klientë që shkonin në dyqane dhe kërkonin “xhinset e Brooke Shields”.
Rrëzoi vështrimin heteroseksual
Levi’s ka gjithashtu një histori që ka provokuar diskutime. Reklama e famshme e modelit Nick Kamen nga vitet ’80, ku ai zhvishet deri në të brendshme në një lavanderi për të larë modelin e tij 501, rrëzoi vështrimin heteroseksual të shumicës së reklamave tradicionale, duke e bërë një model mashkull objekt dëshire.
Sipas historianit të modës Tony Glenville: “Ishte një sukses i madh dhe madje u bë subjekt parodish në emisione humoristike. Pati ndikim të madh në shitjet e markës dhe në tregun e xhinseve në përgjithësi.”
“Duhet të shkaktosh tronditje”
Sipas ekspertes së marketingut të shitjes me pakicë, Catherine Shuttleworth, fushatat që synojnë të tërheqin vëmendjen e publikut lindin nga nevoja për t’u “dalluar”.
“Reklama e mirë bie në sy, dhe kur bëhet fjalë për reklamimin e veshjeve, është vërtet e vështirë të marrësh vëmendjen e publikut,” tha ajo.
Diferenca në epokën e rrjeteve sociale është se kjo është shumë më e vështirë se më parë, për shkak të natyrës së fragmentuar të mediave.
Adamson shtoi: “Është shumë e kushtueshme të arrish te konsumatorët përmes mediave tradicionale, ndaj të duhet rrjetet sociale për t’u dalluar”, sidomos për të arritur te konsumatorët e rinj.
Megjithatë, duke qenë se “askush nuk shpërndan diçka të zakonshme në rrjetet sociale”, ajo duhet të jetë e guximshme. “Njerëzit shpërndajnë vetëm diçka të jashtëzakonshme, të ndryshme ose fyese,” tha ai.
“Që të bëhesh me të vërtetë temë diskutimi në rrjetet sociale, duhet të shkaktosh tronditje.” /noa.al
