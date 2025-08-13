Nga 3 paketa cigare çdo ditë në zero, Jason, aktori i njohur zbulon si arriti të lërë njëherë e përgjithmonë duhanin

"Kam qenë si i vdekur. Kam provuar sërish e sërish, por nuk ia dola. E lashë," tha aktori Jason Momoa për momentin e jetës së tij që e bëri të ndalojë përfundimisht pirjen e duhanit
Aktori dhe sërfisti i pasionuar Jason Momoa ndau së fundmi një episod tepër dramatik – dhe vendimtar – nga jeta e tij, i cili pati si rezultat që ai të hiqte dorë përgjithmonë nga duhani.
Sipas asaj që tregoi sot në podcast-in Smartless me Jason Bateman, ngjarja ndodhi në vitin 2007, kur ai ndodhej rreth 12 kilometra larg bregut të ishullit Maui në Hawaii, në një zonë të famshme për dallgë të mëdha, e njohur si “Jaws”. Aty, ndërsa po bënte një udhëtim të gjatë në det të hapur, i këputet litari i dërrasës së sërfit dhe gjendet përballë dallgëve tre metra të larta.
“Kështu, u gjenda në këtë situatë të çmendur, nuk mund të më shihnin, kisha lopatën time, e lëkundja, por nuk mund të më shihnin. Dhe dallgët ishin aq të mëdha, sa më zhveshën nga pantallonat e shkurtra – aq të mëdha ishin,” tha aktori.
Momenti që ndryshoi gjithçka
Në çastin kritik, kur çdo shpresë dukej e humbur, këmba e tij “preku” një shkëmb koral, gjë që i mundësoi të merrte frymë dhe të mbijetonte. Më në fund, një mik e pa dhe e ndihmoi të shpëtonte. Dallgët e fuqishme dhe erërat e forta i detyruan të notonin edhe për disa metra të tjerë në gjendje rraskapitjeje, me këmbët e Jason-it që gjakoseshin, deri sa arritën në breg.
“Vendosa këmbët mbi koralet dhe ungjenda, fjalë për fjalë, në mes të oqeanit, dhe mezi arrita të nxjerr buzët mbi ujë për të marrë frymë dhe për të pushuar, por tashmë kisha hequr dorë. Është si kur e ke pranuar fundin dhe vdekjen, por të jepet një shans i dytë,” tha ai.
Momoa kujtoi se në atë moment të vështirë nisi të mendonte për vajzën e tij, që atëherë ishte vetëm tre muajshe, ndërkohë që nuk mund të lëvizte as duart e as këmbët.
Ajo që e bëri të paharrueshme këtë ngjarje nuk ishte vetëm lufta për mbijetesë, por edhe “rilindja” shpirtërore që pasoi: “Në momentin që dola në breg, nuk piva kurrë më duhan,” pranoi ai.
“Kam qenë si i vdekur. Kam provuar sërish e sërish, por nuk ia dola. E lashë.”
Momoa tregoi se para kësaj përvoje pinte dy deri në tre pako cigare në ditë.
“Nuk mund të ndaloja për fëmijët e mi, nuk mund të ndaloja për ish-bashkëshorten time, nuk mund të ndaloja duhanin,” tha ai.
Ky episod dramatik është rikthyer në vëmendje ndërsa Momoa është në fushatë promovuese për serialin e ri Chief of War në Apple TV+, ku ai luan rolin kryesor. Ky prodhim dramatik përshkruan bashkimin e ishujve të Hawaii-t nga këndvështrimi i popujve autoktonë. /noa.al
