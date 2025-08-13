Një grua shtatzënë dhe partneri i saj humbin jetën në rrethana të dhunshme

Një 34-vjeçar i pastrehë është arrestuar në Melburn, i dyshuar për vrasjen e një gruaje greko-australiane 39 vjeçe dhe të partnerit të saj. Policia thotë se sulmi ishte i qëllimshëm
Një burrë i pastrehë në Australi akuzohet për vrasjen e rëndë të një 39-vjeçareje greko-australiane shtatzënë dhe të partnerit të saj, të cilit dyshohet se i ka prerë kokën, brenda shtëpisë së tyre, të hënën në mbrëmje.
Policia u thirr në vendngjarje, në juglindje të Melburnit, mbrëmjen e së hënës, ku gjeti trupat e pajetë të Athina Georgopoulos, 39 vjeçe, dhe Andrew Gane, 50 vjeç, të cilët dyshohet se u vranë në mënyrë makabre.
Pak orë më vonë, policia arrestoi Ross Judd, 34 vjeç, në një stacion treni, rreth 7 kilometra larg nga vendi i ngjarjes. Ai doli para gjykatës të mërkurën, i akuzuar për dy vrasje.
Sulm i qëllimshëm
Sipas policisë, sulmi ndaj çiftit duket se ishte i qëllimshëm, megjithëse ende nuk është sqaruar marrëdhënia mes dy viktimave dhe të akuzuarit. Autoritetet po hetojnë gjithashtu një grafit të shkruar në pjesën e jashtme të shtëpisë së çiftit me fjalët "tradhti" dhe "mjaft më".
Të dhënat e para tregojnë se i dyshuari mbërriti në shtëpinë e çiftit të hënën në mbrëmje dhe “më pas ndodhi një përleshje”, sipas deklaratës së policisë për mediat. “Nuk duket të ketë qenë një sulm i rastësishëm dhe nuk po kërkojmë për ndonjë person tjetër”, tha detektivi i grupit të vrasjeve, Dean Thomas, duke shtuar se i dyshuari duket se e njihte 50-vjeçarin Andrew Gane, por lidhja e tij me viktimat ende po hetohet.
Procesi gjyqësor
Gjatë seancës gjyqësore të së mërkurës së sotme në Gjykatën e Paqes në Melburn, prokurorët kërkuan një afat prej dhjetë javësh për përgatitjen e dosjes me provat – kërkesë që u pranua – për shkak të kompleksitetit të çështjes dhe vonesave të pritshme në kryerjen e autopsisë.
Këto vonesa lidhen edhe me faktin se 39-vjeçarja që shikoni në foto ishte në muajin e pestë të shtatzënisë kur u vra. /noa.al
