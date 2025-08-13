Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Hajde ikim se do digjemi’! Zjarrfikësit në Skënderbegas alarmohen teksa në zonë dëgjohen shpërthime predhash
Transmetuar më 13-08-2025, 16:51

Një video e siguruar nga gazetarja e Top Channel, Bruna Kërçyku, tregon momentin kur banorët e fshatit Skënderbegas përballen me momente tmerri teksa zjarri u afrohej banesave.

Situata alarmoi edhe ekipet e zjarrfikësve.

“Hajde ikim, do digjemi”, shprehet një nga zjarrfikësit.

Ndërkohë, në zonë dëgjohen shpërthime predhash si pasojë e flakëve që përfshinë malin.

Situata në njësinë Skënderbegas të Gramshit vijon të jetë e rënduar si pasojë e zjarrit që kalon nga fshati në fshat.

39 banesa u shkrumbuan, sipërfaqe të mëdha me pyje e shkurre, por edhe dhjetëra bagëti që mbetën të rrethuara nga flakët.

Në mesditë flakët kanë hyrë në fshatin e tetë të kësaj njësie.

Për shuarjen e tij po punojnë më shumë se 350 efektivë të ndihmuar edhe nga ajri me helikopter.

