‘Hajde ikim se do digjemi’! Zjarrfikësit në Skënderbegas alarmohen teksa në zonë dëgjohen shpërthime predhash

Një video e siguruar nga gazetarja e Top Channel, Bruna Kërçyku, tregon momentin kur banorët e fshatit Skënderbegas përballen me momente tmerri teksa zjarri u afrohej banesave.
Situata alarmoi edhe ekipet e zjarrfikësve.
“Hajde ikim, do digjemi”, shprehet një nga zjarrfikësit.
Ndërkohë, në zonë dëgjohen shpërthime predhash si pasojë e flakëve që përfshinë malin.
Situata në njësinë Skënderbegas të Gramshit vijon të jetë e rënduar si pasojë e zjarrit që kalon nga fshati në fshat.
39 banesa u shkrumbuan, sipërfaqe të mëdha me pyje e shkurre, por edhe dhjetëra bagëti që mbetën të rrethuara nga flakët.
Në mesditë flakët kanë hyrë në fshatin e tetë të kësaj njësie.
Për shuarjen e tij po punojnë më shumë se 350 efektivë të ndihmuar edhe nga ajri me helikopter.
