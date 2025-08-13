Biblioteka Kombëtare e Kinës ekspozon dokumente të rralla të Luftës së Dytë Botërore

Biblioteka Kombëtare e Kinës (NLC) hapi të martën një ekspozitë publike ku shfaqi dokumente të rralla dhe materiale historike nga Lufta e Rezistencës së Popullit Kundër Agresionit Japonez (1931-1945).
Përmes teksteve, artefakteve, arkivave të dixhitalizuara dhe seancave interaktive, ekspozita përshkruan në mënyrë të gjallë rezistencën e patrembur të popullit kinez kundër pushtuesve japonezë, raporton noa.al duke cituar agjencinë e lajmeve “Xinhua”.
Materialet e ekspozuara janë rezultat i një projekti të nisur nga NLC-ja në vitin 2012 për ruajtjen e arkivave historike nga periudha revolucionare.
Kodet QR të skanueshme ofrojnë qasje në burime dixhitale mbi ngjarje kyçe dhe prova historike.
Vizitorët mund të krijojnë stema përkujtimore dhe materiale koleksioni, si dhe të ndajnë reflektime personale në një mur të dedikuar mesazhesh.
Përveç kryeqytetit, ekspozita të ngjashme janë hapur në shtatë biblioteka në provincat Hebei, Jiangsu, Zhejiang dhe Hubei.
Sipas NLC-së, deri në korrik janë kataloguar dhe publikuar në mënyrë sistematike gjithsej 2714 vëllime me dokumente lufte nga Lufta e Dytë Botërore.
Ekspozita është falas për publikun dhe do të zgjasë deri më 15 tetor.
