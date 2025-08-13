Zjarri zbret në qytet, flakët rrethojnë lagjen Kasapaj në Delvinë, rrezikohen depozitat e gazit

Zjarri ka dalë jashtë kontrollit në lagjen Kasapaj e Delvinës dhe flakët janë drejtuar sërish drejt depozitave të gazit dhe banesave qe ndodhen në këtë lagje.
Forcat zjarrfikëse po punojnë pa pushim në terren për neutralizimin e flakëve.
Banorët janë evakuuar nga zonat e rrezikuara, megjithëse disa prej tyre bëjnë rezistencë.
Depozitat e gazit rrezikoheshin edhe mbrëmjen e së martës nga flakët, por situata u menaxhuar nga zjarrfikësit.
