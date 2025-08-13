Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarri zbret në qytet, flakët rrethojnë lagjen Kasapaj në Delvinë, rrezikohen depozitat e gazit
Transmetuar më 13-08-2025, 15:04

Zjarri ka dalë jashtë kontrollit në lagjen Kasapaj e Delvinës dhe flakët janë drejtuar sërish drejt depozitave të gazit dhe banesave qe ndodhen në këtë lagje.

Forcat zjarrfikëse po punojnë pa pushim në terren për neutralizimin e flakëve.

Banorët janë evakuuar nga zonat e rrezikuara, megjithëse disa prej tyre bëjnë rezistencë.

Depozitat e gazit rrezikoheshin edhe mbrëmjen e së martës nga flakët, por situata u menaxhuar nga zjarrfikësit.

