GJKKO rrëzon kërkesën, Meta mbetet në burg!
Transmetuar më 13-08-2025, 12:04

GJKKO ka rrëzuar sërish kërkesën e Ilir Metës për zbutje të masës së sigurisë, duke lënë në fuqi arrestin me burg ndaj tij.

Edhe pse SPAK i komunikoi mbylljen e hetimeve dhe çështja do të shkojë në gjykim, presidenti i Partisë së Lirisë do të vazhdojë të qëndrojë në burg, pasi gjyqtari Erjon Çela la në fuqi masën e arrestit ndaj tij.

