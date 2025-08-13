GJKKO rrëzon kërkesën, Meta mbetet në burg!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-08-2025, 12:04
GJKKO ka rrëzuar sërish kërkesën e Ilir Metës për zbutje të masës së sigurisë, duke lënë në fuqi arrestin me burg ndaj tij.
Edhe pse SPAK i komunikoi mbylljen e hetimeve dhe çështja do të shkojë në gjykim, presidenti i Partisë së Lirisë do të vazhdojë të qëndrojë në burg, pasi gjyqtari Erjon Çela la në fuqi masën e arrestit ndaj tij.
