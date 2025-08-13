Cristiano Ronaldo-Georgina, martesa është gati. Klauzola për nusen, ja çfarë ndodh në rast divorci

Cristiano Ronaldo i ka propozuar martesë Georgina Rodríguez-it pas 10 vitesh lidhje dhe çifti është gati për hapin e madh, por asgjë nuk do t’i lihet rastësisë. Është parashikuar një marrëveshje paramartesore me vlerë shumë të lartë
Sipas mediave portugeze, veçanërisht revistës TV Guia, Ronaldo ka nënshkruar një marrëveshje me Georgina Rodríguez që garanton për të një “pension të përjetshëm” prej mbi 114 mijë dollarë në muaj (më shumë se 1 milion dollarë në vit) nëse çifti ndahet.
Marrëveshja është firmosur pas lindjes së vajzës së tyre të parë, Alana Martina, dhe përfshin gjithashtu pronësinë e vilës luksoze të Ronaldos në zonën ekskluzive La Finca të Madridit, e cila ka një vlerë mbi 5,64 milionë dollarë.
Qëllimi i klauzolës është që Georgina të mund të mbështesë veten dhe fëmijët pa u munguar asgjë, edhe pas një divorci të mundshëm.
Një vendim në stilin e Ronaldos
Ashtu siç bën me kontratat sportive, Ronaldo është kujdesur të mbrojë interesat e tij edhe në jetën private. Përveç kontrollit rigoroz mbi trupin e tij për të ruajtur formën sportive, ai planifikon me detaje edhe aspektet financiare dhe personale.
Të ardhurat rekord nga Al-Nassr
Shumat e përmendura mund të duken të mëdha, por për Ronaldon ato nuk përbëjnë problem. Ai aktualisht është sportisti më i paguar në botë, duke fituar mbi 230 milionë euro në sezon nga Al-Nassr. Kjo përkthehet në rreth:
16,67 milionë € në muaj
4,167 milionë € në javë
595.357 € në ditë
afërsisht 25.000 € në orë
mbi 413 € në minutë
rreth 6,9 € në sekondë
Duke pasur një pasuri të tillë, garantimi i një pensioni prej mbi një milion dollarë në vit për Georgina-n nuk përbën asnjë barrë financiare për të. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd