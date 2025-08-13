Vlorë/ Gjendet i mbytur në Plazhin e Vjetër një burrë

VLORË- Një 70-vjeçar është gjetur i mbytur në plazhin e vjetër të qytetit të Vlorës. Sipas informacioneve paraprake, viktima dyshohet të ketë qenë pushues.
Megjithatë ende nuk dihet nëse ai ka qenë banor i zonës apo turist, ndërsa shkaqet e ngjarjes mbeten të paqarta.
Ndërkohë në vendngjarje kanë shkuar menjëherë forcat e policisë dhe autoambulanca, e cila transportoi trupin e 70-vjeçarit drejt morgut të spitalit rajonal të Vlorës.
