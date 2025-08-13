Ulet intensiteti i zjarrit në Fushë-Arrëz

Gjatë ditës së sotme, në territorin e Bashkisë Fushë-Arrëz, situata e zjarrit në fshatin Xath është paraqitur më e qetë, krahasuar me intensitetin e ditëve të mëparshme.
Aktualisht banesat janë jashtë rreziku, ndërsa në terren vijon puna për shuarjen e plotë të flakëve.
Forcat e angazhuara janë: 50 forca të ushtrisë me 2 mjete zjarrfikëse, 15 efektivë të MZSH-së me 2 mjete zjarrfikëse dhe 2 bota uji, 18 inspektorë të shërbimit pyjor, 30 persona nga administrata, shërbimet dhe njësitë administrative Blerim dhe Qafë-Mali.
Operacioni po zhvillohet me mbështetjen e Policisë së Shtetit dhe përfaqësuesve të AKMC-së, duke synuar vendosjen nën kontroll dhe shuarjen e çdo vatre aktive. Sot, falë punës së koordinuar, situata është në përmirësim dhe shpresojmë të arrihet izolimi i plotë brenda një kohe të shkurtër.
Në territorin e Bashkisë Shkodër, një vatër zjarri vijon aktive në fshatin Ura e Shtrejt, në lartësi të malit. Situata po mbahet nën monitorim të vazhdueshëm nga forcat në terren.
Bashkitë Malësi e Madhe, Vau Dejës dhe Pukë nuk raportojnë probleme aktualisht.
Prefekti i Qarkut Shkodër vijon ndjekjen e situatës dhe koordinimin me të gjitha strukturat vendore e qendrore për menaxhimin e emergjencave.
