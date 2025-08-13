Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reuters publikon foto nga flakët apokaliptike që përfshinë Delvinën (FOTO)
Transmetuar më 13-08-2025, 09:35

Reuters sjell fotot nga zjarri masiv që përfshiu ditën e djeshme Delvinën.

Imazhet e kapura nga fotografi Florion Goga tregojnë vendin e shkrumburuar nga flakët, ndërsa banorët shikojnë të trishtuar katastrofën natyrore.

Flakët që u përhapën me shpejtësi për shkak të erës bënë që të evakuohej spitali i Delvinës, si dhe banorë të zonës. Flakët rrezikuan edhe puset e naftës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

