10 qytetarë shtrohen në spital të asfiksuar nga tymi/ Natë tmerri nga zjarret në Delvinë! Vatrat ende aktive

DELVINË- Qytetarët e Delvinës kanë kaluar një natë tmerri nga flakët masive. Bëhet me dije se rreth 10 qytetarë, ku 4 prej të cilëve nga forcat e ushtrisë kanë marrë ndihmë mjekësore nga asfiksia, në mjediset e Kinotetatrit ku u vendos përkohësisht spitali.
Flakët gjatë natës u përhapën me shpejtësi dhe përfshinë një pjesë të madhe të vendit, duke rrezikuar edhe jetën e banorëve. Forca të shumta zjarrfikëse, ndodhen gjithashtu në terren për shuar flakët, por situata vijon të jetë dramatike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd