Reuters: Zjarret në Evropë e Ballkan po dëmtojnë zonat turistike dhe pyjet

Zjarrfikësit në të gjithë Spanjën, Portugalinë, Greqinë, Turqinë dhe Ballkanin po luftonin me zjarret e egra të martën, me një valë tjetër të nxehti që i shtyu temperaturat mbi 40 gradë Celsius (104 gradë Fahrenheit) në pjesë të Evropës.
Ngrohja globale po i shkakton rajonit të Mesdheut vera më të nxehta dhe më të thata , thonë shkencëtarët, me zjarre që shtohen çdo vit dhe ndonjëherë shndërrohen në “vorbulla” .
“Po na ziejnë të gjallë, kjo nuk mund të vazhdojë”, tha një kryetar bashkie në Portugali, Alexandre Favaios, ndërsa digjeshin tre zjarre.
Në periferi të kryeqytetit spanjoll, Madridit, një zjarr vrau një burrë që punonte në një stallë kuajsh dhe përfshiu disa shtëpi dhe ferma, por u vu nën kontroll deri të martën, thanë autoritetet rajonale.
Një burrë vdiq gjithashtu në një zjarr në Shqipëri, ndërsa një punëtor sezonal hungarez 61-vjeçar dyshohet se ka vdekur nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë, ndërsa po mblidhte fruta në Lleida, në rajonin lindor të Katalonjës në Spanjë.
Në zonën malore Kuci të Malit të Zi, në verilindje të kryeqytetit Podgoricë, një ushtar i ushtrisë u vra dhe një tjetër u plagos rëndë kur një cisternë uji që ata po drejtonin u përmbys, tha Ministria e Mbrojtjes.
Në Tarifa , në skajin më jugor të gadishullit Iberik, plazhistët dhe shefi i kuzhinës i famshëm Jose Andres filmuan flakë dhe tym të zi në kodrat mbi vilat e lyera me gëlqere.
Më shumë se 2,000 njerëz u evakuuan nga atje ndërsa zjarri – që besohet se ka filluar në pyjet e eukaliptit dhe pishave – u përhap, thanë zyrtarët. Helikopterët e shuan flakët me ujë deti.
Autoritetet në Shqipëri, Mal të Zi, Gjermani, Spanjë, Itali dhe Francë lëshuan lloje të ndryshme paralajmërimesh për nxehtësinë.
Në Spanjë, temperaturat arritën 44 gradë Celsius (111 gradë Fahrenheit) në disa rajone, sipas shërbimit meteorologjik AEMET, me reshje minimale shiu dhe kushte me erë që pritet të përkeqësojnë rrezikun e zjarrit.
Ministria e Brendshme e Spanjës ka vënë shërbimet kombëtare në gatishmëri, ndërsa pothuajse 1,000 anëtarë të forcave të armatosura tashmë po mbështesin shuarjen e zjarreve.
Operatori hekurudhor i vendit tha se trenat midis Galicisë veriperëndimore dhe Madridit u ndaluan për shkak të një zjarri.
Në rajonin më të madh të Spanjës, Castile dhe Leon, më shumë se 1,200 zjarrfikës luftuan 32 zjarre të martën dhe mijëra banorëve iu tha të largoheshin nga shtëpitë e tyre.
Ndërkohë, policia tha se kishte arrestuar një zjarrfikës pranë qytetit të rrethuar me mure të Avilës në veriperëndim të Madridit, i cili kishte rrëfyer se kishte ndezur një zjarr dy javë më parë për shkak të të ardhurave të mundshme nga puna për shuarjen e tij.
Në Portugalinë veriore, më shumë se 1,300 zjarrfikës të mbështetur nga 16 avionë po luftonin me tre zjarre të mëdha. Njëri prej tyre, në zonën e Vila Real, ka qenë duke u djegur prej 10 ditësh.
“Kanë kaluar 10 ditë që popullsia jonë është në panik, pa e ditur se kur zjarri do t’u trokasë në derë”, tha kryebashkiaku Favaios për transmetuesin RTP, duke kërkuar më shumë ndihmë nga qeveria.
Në Shqipëri, sipërfaqe të mëdha pyjesh dhe tokash bujqësore janë djegur nga zjarret gjatë javës së kaluar dhe 30 zjarre të ndara vazhdojnë të digjen të nxitura nga erërat e forta.
Ministria e Mbrojtjes tha se katër helikopterë ushtarakë dhe 80 ushtarë po ndihmonin zjarrfikësit. Gjithashtu raportoi vdekjen e një burri të dyshuar se kishte ndezur në oborrin e tij një zjarr që u përhap në një zonë më të gjerë.
Në Malin e Zi fqinj, autoritetet e mbështetura nga helikopterë nga Serbia dhe Kroacia kontrolluan një zjarr të madh pranë Podgoricës të martën, me kryeqytetin e mbuluar nga tymi. Në Gornja Vrbica, banorët ndihmuan zjarrfikësit të ndalonin një zjarr që po arrinte një kishë dhe varrezë lokale, raportoi e përditshmja Pobjeda.
Më shumë ndihmë pritej nga Austria, Sllovenia dhe Italia në kuadër të mekanizmit të mbrojtjes civile të BE-së.
Dragana Vukoviç, shtëpia e së cilës në Piperi juglindor u shndërrua në rrënoja, i tha Reuters: “Çdo gjë që mund të paguhet dhe të blihet do të kompensohet, por kujtimet që u dogjën në këto katër dhoma dhe në papafingo nuk mund të kompensohen.”
Në Greqi, në skajin më jugor të Evropës, zjarret në disa raste të nxitura nga erërat e forta detyruan evakuimin e disa fshatrave dhe një hoteli në ishujt turistikë të Zakynthos dhe Cefalonisë në Detin Jon, së bashku me katër pjesë të tjera të kontinentit.
Një zjarr i madh në rajonin jugor grek të Akaisë detyroi banorët e pesë fshatrave pranë një zone industriale të largoheshin, ndërsa 85 zjarrfikës dhe 10 avionë u përpoqën të ndalonin një zjarr që të arrinte shtëpitë pranë qytetit perëndimor grek të Vonitës.
Pamja ishte e ngjashme në Turqi , ku një zjarr i madh në provincën veriperëndimore të Çanakalasë u ndez për të dytën ditë me radhë, duke shkaktuar evakuimin e qindra banorëve.
Raportimi nga Pietro Lombardi dhe David Latona në Madrid, Andrei Khalip në Lisbonë, Angeliki Koutantou në Athinë, Fatos Bytyci në Finiq, Shqipëri, Stevo Vasiljevic në Podgoricë; shkrimi nga Aislinn Laing, Redaktimi nga Andrei Khalip, Andrew Cawthorne dhe Tomasz Janowski.
