Fenerbahçe mposht Feyenoordin, Bruges Salzburgun… Njihuni me rezultatet e raundit të tretë të Ligës së Kampionëve

ZVICER – Valë baticash në Stamboll. Pasi humbi në momentet e fundit në Holandë një javë më parë (2-1), Fenerbahçe mposhti Feyenoordin në ndeshjen e kthimit këtë të martë në mbrëmje (5-2).
Megjithatë, goli i parë i Tsuyoshi Watanabe pak para pjesës së parë (41’) e nisi mbrëmjen keq për lojtarët e José Mourinhos. Por me një radhë të shkurtër, nëpërmjet Archie Brown (44’) dhe kolumbianit Jhon Duran (45’), Feneri ndezi zjarrin në stadiumin Sükrü Saracoglu.
Pas pushimit, ish-mesfushori i Manchester United, Fred, shënoi golin e dytë (55’), duke i dhënë Fenerit epërsinë në të dyja ndeshjet. Në një fund të çmendur të ndeshjes, Youssef En-Nesyri u dha turqve një fund të shkëlqyer (83’) përpara se Watanabe të shënonte dy herë (89’), për të ringjallur një gllënjkë shprese për skuadrën holandeze… Shpejt u shua nga një gol i fundit nga Talisca (90’) për të ngulur gozhdën në arkivol.
Të besuarit e José Mourinhos do të luajnë në play-off për të provuar të arrijnë fazën e ligës dhe do të përballen me Benficën, e cila mundi OGC Nice (4-0 në total).
Pasi fitoi ndeshjen e parë 1-0 në Austri, Club Bruges pësoi një humbje të madhe në shtëpi kundër RB Salzburg. Belgët shkuan në dhomat e zhveshjes praktikisht të eliminuar, pas dy golave nga Rasmussen (18’) dhe Baidoo (43’). Por me golat e Seys (61’) në orën e fundit, pastaj nga Forbs Borges (83’) dhe Vanaken (90’) në një fund të çmendur të ndeshjes, Bruges i mundi austriakët 3-2 për t’u bashkuar me Rangers në fazën eliminatore.
Skocezët e Glasgout gjithashtu pësuan një humbje të madhe, pavarësisht fitores 3-0 në ndeshjen e parë, duke humbur 2-1 ndaj Viktoria Plzen. Por ata do të jenë në fazën eliminatore, ashtu si Qarabag, e cila eliminoi Shkëndijën (5-1, 1-0 në ndeshjen e parë), dhe Copenhagen, e cila mundi lehtësisht Malmö (5-0, 0-0). Tabela e fazës eliminatore plotësohet nga Crvena Zvezda i Beogradit, qipriotët e Pafos dhe hungarezët e Ferencvaros.
Ndeshjet eliminatore të fazës “play-off” të Ligës së Kampionëve janë:
Fenerbahçe (TUR) – Benfica (POR) Basel (SUI) – Kopenhagë (DAN) Glasgow Rangers (ECO) – Club Brugge (BEL) Bodo Glimt (NOR) – Sturm Graz (AUT) Ferencvaros (HON) – Qarabag (AZR) Celtic Glasgow (SCO) – Kairat Almaty (KAZ) Crvena Zvezda (SER) – Pafos (QPR)
