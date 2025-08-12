Tirana thyen rekordin historik për temperaturën më të lartë, ja sa shënoi termometri

Shqipëria sapo ka përjetuar një nga ngjarjet më ekstreme të nxehtësisë së gushtit në historinë e saj të regjistruar, me temperatura që arritën nivele të papara. Të martën, Tirana regjistroi një rekord të ri të gushtit prej +43.6°C.. Jo shumë larg, qyteti bregdetar i Durresit arriti +42.4°C, një matje jashtëzakonisht e lartë për një vendndodhje detare, raporton "MKWeather".
Kjo valë nxehtësie shënon një moment të rëndësishëm në të dhënat meteorologjike të Shqipërisë, pasi vlera të tilla ekstreme nuk janë vërejtur kurrë gjatë gushtit. Vendi aktualisht është nën alarme të nivelit të kuq për nxehtësi ekstreme, teksa autoritetet i bëjnë thirrje publikut të kufizojë aktivitetet në natyrë, të qëndrojë i hidratuar dhe t’i kushtojë vëmendje të veçantë popullatave të cenueshme si të moshuarit dhe fëmijët.
Temperaturat e jashtëzakonshme janë pjesë e një vale më të gjerë të nxehtësisë mesdhetare që shtrihet në të gjithë Evropën Jugore, e nxitur nga një sistem intensiv me presion të lartë që drejton ajrin përvëlues të Saharasë drejt veriut. Në kombinim me qiellin e kthjellët dhe lagështinë e ulët, këto kushte i kanë shtyrë termometrat në ekstreme historike.
Ndërsa Shqipëria nuk është e panjohur me nxehtësinë e verës, kohëzgjatja dhe ashpërsia e kësaj ngjarjeje po ngrenë shqetësime në lidhje me frekuencën në rritje të rekordeve ekstreme të temperaturave. Ekstreme të tilla mund të përkeqësojnë kushtet e thatësirës, të shkaktojnë zjarre dhe të tendosin rrjetet e energjisë për shkak të kërkesës në rritje për ftohje.
Meteorologët paralajmërojnë se temperatura të ngjashme ose edhe më të larta mund të bëhen më të zakonshme në dekadat e ardhshme nëse tendencat e ndryshimeve klimatike vazhdojnë. Për momentin, Shqipëria do të mbahet mend për valën e jashtëzakonshme të të nxehtit të kësaj jave – një kujtesë e fortë e sfidave në rritje klimatike të Mesdheut.
