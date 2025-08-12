I riu kryen marrëdhënie me të moshuarën 80-vjeçare në shtëpinë e saj dhe i grabit 500 euro

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një komunë në veri të Romës, ku një person i cili ndodhej në arrest shtëpie, u arratis dhe përdhunoi një grua të moshuar 80-vjeçare.
Ngjarja makabër ndodhi mes natës së 2 dhe 3 gushtit, ku 26-vjeçari dyshohet se hyri në shtëpinë e viktimës, e cila jeton vetëm, duke e kërcënuar me thikë për ta detyruar të dorëzonte para, bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë.
Kur gruaja e moshuar refuzoi, duke shpjeguar se nuk kishte para në dorë ose ar në shtëpi, sulmuesi dyshohet se e hodhi në dysheme dhe e sulmoi seksualisht, përpara se ta detyronte ta ndiqte atë në një bankomat për të tërhequr 500 euro.
Pasi mori paratë, burri iku në këmbë, duke e kërcënuar gruan se do ta vriste nëse ajo do ta raportonte incidentin.
Hetimi, i bërë i mundur falë analizës së pamjeve të kamerave të mbikëqyrjes në zonë dhe zbulimit të sendeve të dobishme brenda apartamentit, çoi shpejt në identifikimin e autorit të krimit, i cili u dërgua në burg dhe u akuzua për sulm seksual të rëndë dhe grabitje.
