Qëlluan me armë pas një parakalimi në aksin Durrës-Tiranë, arrestohet shoferi
Transmetuar më 12-08-2025, 21:34

Përditësim

Policia e Durrësit ka vendosur në pranga Alban Domin, pasi dyshohet se drejtonte automjetin nga ku qëlloi me armë zjarri E. D pas një sherri për parakalim.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda, në vijim të veprimeve hetimore dhe operacionale të kryera në lidhje me ngjarjen e datës 03.08.2025, në autostradën “Durrës-Tiranë”, ku u qëllua me armë zjarri, në drejtim të automjetit me të cilin lëvizte shtetasi L. Sh., ndaluan shtetasin A. D., 46 vjeç, banues në fshatin Xhafzotaj (kushëri i të shpallurit në kërkim), pasi dyshohet se drejtonte automjetin nga ku qëlloi me armë zjarri, shtetasi E. D.

Punohet intensivisht për dokumentimin e përgjegjësisë penale të shtetasit A. D., si dhe për kapjen e shtetasit E. D, i shpallur në kërkim”, njoftoi sot policia.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.

Shënim: Media raportuan më herët sonte se në Durrës kishte një ngjarje me dyshime për një viktimë. Policia lokale e pyetur nga noa.al deklaroi se nuk ka viktima.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

