Shpërthejnë dy bomba të Luftës së Dytë Botërore, digjen pesë stane dhe kisha në Tepelenë
Transmetuar më 12-08-2025, 20:20

Dy bomba të Luftës së Dytë Botërore kanë shpërthyer ditën e sotme në fshatin Lekël në Tepelenë për shkak të temperaturave të larta.

Si pasojë e shpërthimit, në zonë janë përhapur zjarre duke djegur 5 stane, tre viça dhe një Kishë.

Aktualisht situata e zjarrëeve në vend paraqitet e rëndë. Më e përshkallëzuar nga përhapja e flakëve është zona e Gramshit, ku deri tani janë evakuuar 200 banorë.

Situatë kritike mbetet edhe në fshatin Hormovë të Tepelenës si dhe në tre fshatra të Beratit.

