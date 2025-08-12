Shpërthejnë dy bomba të Luftës së Dytë Botërore, digjen pesë stane dhe kisha në Tepelenë

Dy bomba të Luftës së Dytë Botërore kanë shpërthyer ditën e sotme në fshatin Lekël në Tepelenë për shkak të temperaturave të larta.
Si pasojë e shpërthimit, në zonë janë përhapur zjarre duke djegur 5 stane, tre viça dhe një Kishë.
Aktualisht situata e zjarrëeve në vend paraqitet e rëndë. Më e përshkallëzuar nga përhapja e flakëve është zona e Gramshit, ku deri tani janë evakuuar 200 banorë.
Situatë kritike mbetet edhe në fshatin Hormovë të Tepelenës si dhe në tre fshatra të Beratit.
