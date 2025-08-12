Biseda Zelensky – Erdogan para takimit Trump – Putin – Çfarë diskutuan për Ukrainën

Me iniciativën e Ukrainës, Presidenti Volodymyr Zelensky dhe Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilluan një bisedë telefonike ku u diskutuan qëndrimet e Kievit. Erdogan e ftoi Ukrainën në një samit në Stamboll.
Sipas deklaratës zyrtare, biseda u iniciua nga pala ukrainase dhe trajtoi marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështje rajonale e globale. Turqia shprehu gatishmërinë për të pritur një samit në nivel udhëheqësish me synimin për të zgjidhur luftën.
Pala turke propozoi “krijimin e grupeve të punës në sektorët ushtarakë, humanitarë dhe politikë që do të hapin rrugën për samitin”.
Erdogan kujtoi se delegacionet ruse dhe ukrainase kishin zhvilluar tre raunde bisedimesh në Stamboll, me përparim në disa çështje, dhe shprehu dëshirën që raundet e ardhshme të japin rezultate thelbësore drejt një marrëveshjeje të përhershme paqeje, siç raportoi Hurriyet Daily News.
Ai gjithashtu përsëriti gatishmërinë e Ankarasë për të pritur një samit të liderëve për t’i dhënë fund luftës, duke theksuar se krijimi i grupeve të punës mbi çështjet ushtarake, politike dhe humanitare mund të kontribuojë në përparimin e procesit.
Erdogan riafirmoi angazhimin e Turqisë për të mbështetur integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës.
Biseda midis Erdogan dhe Zelensky u zhvillua në një moment kur Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe Presidenti rus, Vladimir Putin, po përgatiten të takohen në Alaska më 15 gusht. Trump ka folur hapur për një “shkëmbim territoresh”. Ukraina nuk zotëron territore ruse, prandaj një marrëveshje e tillë do të përfshinte një lëshim territori nga ana e saj.
Takimi i 15 gushtit do të jetë i pari ballë për ballë midis Trump dhe Putin që prej rikthimit të Trump në pushtet dhe do të fokusohet në gjetjen e mënyrave për t’i dhënë fund konfliktit.
Përpara këtij takimi, më 13 gusht, vendet evropiane do të organizojnë një samit emergjent me pjesëmarrjen e Trump dhe Zelensky.
Zelensky ka theksuar se Ukraina nuk do të bëjë asnjë lëshim territorial ndaj Rusisë dhe ka bërë thirrje për mbështetjen e vendeve evropiane për këtë qëllim. /noa.al
