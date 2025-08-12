“Askush nuk erdhi të më ndihmojë”. E plagosura nga flakët në Gramsh tregon peripecitë

Zjarret që kanë shpërthyer sot në rrethin e Gramshit kanë shkaktuar vdekjen e një burri në moshë të thyer dhe plagosjen në shkallë të ndryshme të tetë të tjerëve.
Mes të lënduarve është edhe kjo zonjë e cila tregon peripecitë kur u përball me flakët që i erdhën krejt papritur në shtëpi.
"Zjarri erdhi përnjëherë dhe unë nuk munda ta shuaja dot. Kërkova ndihmë, policisë, njerëzve, por nuk erdhi të më ndihmojë njeri", rrëfen e lënduara Silvana Zhupani, 43 vjeçe, duke folur me bashkëpunëtorin e noa.al.
E plagosura tregon në videon që gjeni më poshtë dhe momentet tragjike kur humbi vjehrrin e saj që u përfshi fatalist nga flakët.
