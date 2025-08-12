Hong Kongu shënon regjistrime të larta biznesi

Numri i përgjithshëm i kompanive lokale të regjistruara në Hong Kong i tejkaloi 1.5 milionë deri në fund të korrikut, ndërsa mbi 15.000 ishin kompani jo nga Hong Kongu, të dyja shifra që shënojnë nivele historike, tha John Lee, shefi ekzekutiv i Rajonit të Posaçëm Administrativ të Hong Kongut (HKSAR), shkruan noa.al duke cituar agjencinë e lajmeve “Xinhua”.
“Nga janari 2023 deri në korrik 2025, “Invest Hong Kong” ndihmoi 1333 ndërmarrje në krijimin ose zgjerimin e operacioneve të tyre në Hong Kong, duke tërhequr 174 miliardë dollarë Hong Kongu (22.17 miliardë dollarë amerikanë) në investime direkte të vitit të parë dhe duke krijuar mbi 19.000 vende të reja pune”,- deklaroi Lee në një video të postuar në mediat sociale.
Ai theksoi se Hong Kongu vazhdon të tërheqë ndërmarrje me cilësi të lartë nga tregjet vendase dhe ndërkombëtare për të krijuar ose zgjeruar operacionet e tyre, duke nxitur ekonominë lokale dhe duke rritur mundësitë e punësimit.
Ai përmendi gjithashtu se vitet e fundit, qeveria e SAR Hong Kongut ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me sektorët e biznesit në Hong Kong dhe Kinën kontinentale për të kuptuar tregje të ndryshme, duke përfshirë ato në Lindjen e Mesme dhe vendet e ASEAN-it.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd