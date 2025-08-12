Goditi me thikë komshiun e tij pas një konflikti, arrestohet 46-vjeçari në Tiranë

TIRANË- Një 46 vjeçar është arrestuar në Tiranë, pasi ka goditur me thikë komshiun e tij. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshmë në në rrugën “Jakov Xoxa”, ku 46-vjeçari plagosi me thikë fqinjin e tij gjatë një konflikti për motive të dobëta.
I plagosuri ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon për gjetjen e thikës që u përdor në plaogsje.
NJOFTIMI I POLICISË:
Tiranë
Kapet dhe vihet në pranga një 46-vjeçar, që dyshohet se goditi me mjet prerës komshiun e tij, gjatë një konflikti për motive të dobëta, ditën e djeshme, në rrugën “Jakov Xoxa”.
Punohet për gjetjen e mjetit prerës me të cilin 46-vjeçari kreu plagosjen.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 4, menjëherë pas marrjes së njoftimit mbrëmjen e djeshme, për një konflikt ndërmjet dy shtetasve, komshinj me njëri-tjetrin, nisën hetimet për nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorit dhe për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Si rezultat, u kap dhe u vu në pranga shtetasi E. Q., 46 vjeç, i cili dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, për motive të dobëta, në rrugën “Jakov Xoxa”, ka goditur me mjet prerës (thikë) shtetasin A. Sh., 31 vjeç, i cili vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
