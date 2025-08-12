Të dhënat po ngarkohen...
Situata dramatike në Gramsh/ Bllokohen nga flakët ekipet e emergjencës, 4 helikopterë janë nisur në ndihmë të zjarrfikësve
Transmetuar më 12-08-2025, 13:49
GRAMSH- Situata e zjarreve në gramsh është bërë alarmante, pasi flakët kanë "pushtuar" zonën. Bëhet me dije se kanë mbetur të bllokuar edhe ekipet që kishin shkuar për të evakuuar banorët.
Gjithashtu raportohet se katër helikopterë janë nisur në ndihmë të zjarrfikësve, ndërsa janë nisur edhe ministri Pirro Vëngu dhe kreu i Emergjencave, Haki Çako.
