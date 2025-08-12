Zjarret jashtë kontrollit! Banorët e tre fshatrave në Gramsh urdhërohen të lënë shtëpitë

Zjarret në fshatrat e Gramshit duket se kanë dalë nga kontrolli dhe autopritetet kanë urdhëruar banorët të largohen nga banesat e tyre, pasi ka rrezik.
Konkretisht, është dhënë urdhri për evakuimin e banorëve në fshatrat Kullollas, Bletëz dhe Menkollarë, për shkak të dy fronteve të rrezikshme zjarri me të cilat po përballet zona që prej mëngjesit.
Në terren janë dislokuar 80 trupa të Forcave të Armatosura në mbështetje të forcave vendore, të cilat po punojnë pa ndërprerje për izolimin e flakëve. Në vijim pritet të nisë mbështetja nga ajri për të frenuar përhapjen e zjarrit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd