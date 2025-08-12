Edhe Shkodra në flakë. Raportohen 11 vatra zjarri gjatë 24 orëve të fundit

SHKODËR- Zjarret në qarkun e Shkodrës vijojnë të jenë aktive. Në bashkinë Shkodër, raportohet se 11 vatra janë regjistruar në 24 orët e fundit.
Sipas informacioneve, në të gjitha vatrat është ndërhyrë në kohë duke shmangur përhapjen.
Bëhet me dije se në zonën pyjore Baks–Rrjoll, pjesë e PUTM Lumi Buna, është shfaqur një vatër zjarri në Knetën e Domnit në sipërfaqe me kallamishte, aktualisht e izoluar nga sipërfaqja ujore.
NJOFTIMI I PLOTË:
Po ju informojmë në lidhje me situatën në territorin e Qarkut Shkodër gjatë 24 orëve te fundit.
• Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 11 raste zjarri ne territorin e kesaj bashkie.
• Është kryer 1 ndërhyrje për shpëtim dhe janë dërguar 2 automjete zjarrfikëse në ndihmë të Bashkisë Vau Dejës dhe Bashkisë Malësi e Madhe.
• Vatrat e evidentuara: 1. Fshati Dragoç 2. Fshati Postribë 3. Fshati Ura e Shtrejtë 4. Fshati Bardhaj 5. Fshati Dajç 6. Fshati Ura e Shtrejtë 7. Fshati Dajç 8. Fshati Suka Dajç 9. Fshati Berdicë 10. Fshati Ura e Shtrejtë 11. Lagjja Kiras, qyteti Shkodër
• Në të gjitha vatrat është ndërhyrë në kohë duke shmangur përhapjen.
• Në zonën pyjore Baks–Rrjoll, pjesë e PUTM Lumi Buna, është shfaqur një vatër zjarri në Knetën e Domnit në sipërfaqe me kallamishte, aktualisht e izoluar nga sipërfaqja ujore.
