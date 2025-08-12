Fshihnin të ardhurat, procedohen tre administratër të këmbimit valutor në Elbasan. Sekuestrohen 6.1 milion lekë

Tre administratorë të subjekteve të këmbimit valutor procedohen penalisht për fshehje të të ardhurave – Sekuestrohen mbi 6.1 milionë lekë në valuta të ndryshme
Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, në bashkëpunim me strukturat përkatëse të saj dhe nën drejtimin e Prokurorisë së Elbasanit, ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “The Script 2”, në kuadër të goditjes së veprimtarive të paligjshme në fushën e krimeve ekonomike e financiare.
Gjatë këtij operacioni, u ushtruan kontrolle në disa subjekte që ushtrojnë aktivitet në fushën e këmbimit të valutave në qytetin e Elbasanit. Nga verifikimet e kryera, rezultoi se administratorët e tre subjekteve kishin fshehur të ardhurat e përfituara nga aktiviteti i tyre.
Si rezultat, janë referuar materialet procedurale në Prokurori dhe ka nisur procedimi penal për administratorët:
R. K., 62 vjeç
B. L., 63 vjeç
A. N., 58 vjeç
Në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar shuma të konsiderueshme parash që kapin vlerën e rreth 6 152 430 lekëve, në valuta të ndryshme: lekë, euro, dollarë amerikanë, franga zvicerane, paund etj.
Materialet i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme procedurale.
