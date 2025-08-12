Shpërthim në një fabrikë në Pensilvani, dy të vd’ekur, 10 të plagosur

PENSILVANI- Të paktën dy punëtorë u vranë dhe dhjetë të tjerë u plagosën në një shpërthim në një fabrikë koksi , një lloj qymyri të ngurtë me përdorime të ndryshme, sipas numrit të fundit të viktimave të publikuar nga policia.
Shpërthimi ndodhi në fabrikën Clairton Coke Works, në pronësi të US Steel, rreth 25 kilometra nga Pitsburgu. Tragjedia, shkaqet e së cilës mbeten të panjohura, ndodhi në sektorin e brendshëm ku ndodhen bateritë e uzinës së prodhimit të koksit, tha për AFP-në James Mandalinski, një zëdhënës i policisë së Qarkut Allegheny.
Ekipet e kërkim-shpëtimit mbërritën në vendngjarje dhe gjetën një punëtor të vdekur në objekt. Kërkime "intensive" u nevojitën për të gjetur trupin e viktimës së dytë.
Një punëtor i tretë, i cili fillimisht u raportua i zhdukur, u shpëtua dhe u dërgua në spital, ndërsa nëntë të tjerë u dërguan gjithashtu në spitalet e zonës për trajtim për lëndime me ashpërsi të ndryshme.
“Ne po bashkëpunojmë ngushtë me autoritetet përkatëse në hetimin e shkaqeve të aksidentit dhe do të publikojmë më shumë informacion sapo të jetë i disponueshëm”, siguroi David Burritt, drejtor i përgjithshëm i US Steel.
“Për familjet e prekura, zemrat tona janë me ju dhe puna që bëjmë është e rëndësishme dhe shpesh e vështirë, por ajo nuk duhet të bëhet kurrë, në asnjë rrethanë, në kurriz të sigurisë së punëtorëve tanë", shtoi ai.
Në lumin Monongahela, kjo fabrikë është objekti më i madh industrial për shndërrimin e qymyrit në koks nnë Shtetet e Bashkuara. Ajo punëson rreth 1,300 njerëz, sipas prodhuesit amerikan të çelikut, i cili tani është blerë nga Nippon Steel.
Koksi, ose koksi, është një produkt kyç në metalurgji, i përdorur veçanërisht në procesin e prodhimit të çelikut në furrat e shkrirjes pasi djegia e tij prodhon pak tym.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd