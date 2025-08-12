Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Doni të dini për temperaturat? Ja parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 12-08-2025, 07:23

Vendi ynë edhe këtë të martë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët dhe me kohëzgjatje të orëve me diell në të gjithë territorin.

Temperaturat maksimale pritet të ngjiten deri në 41 gradë Celsius ndërsa ato minimale 18-25 gradë.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 6 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të fitojë shpejtësi 8-12m/s

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.

