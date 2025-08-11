Krimi i trefishtë në Gjilan, pezullohen katër policë

Katër zyrtarë të policisë në Kosovë janë pezulluar lidhur me vrasjen e trefishtë të ndodhur në Gjilan.
Përmes një njoftimi zyrtar është bërë e ditur nga Inspektorati Policor i Kosovës se ka nisur një hetim paraprak për të parë nëse ka ndonjë përfshirje të mundshme të ndonjë pjesëtari të Policisë në këtë veprimtari kriminale të të dyshuarit që tashmë është i shpallur në kërkim për vrasje.
“Bazuar në autorizimet ligjore dhe në rëndësinë e ruajtjes së integritetit të hetimit dhe shmangien e çdo ndikimi mbi dëshmitarë apo prova, Inspektorati Policor i Kosovës i ka rekomanduar sot Policisë së Kosovës suspendimin për katër zyrtarë policorë të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjilan”, thuhet në njoftim.
