Ngjarje tronditëse në Gjermani: Bashkëshorti dhe partnerja humbin jetën, foshnja 3 muajshe në qendër të dramës
Transmetuar më 11-08-2025, 23:04

Një 37-vjeçar gjerman kreu vetëvrasje me foshnjën e tij 3-muajshe duke e përplasur makinën drejt në një makinë tjetër, pasi vrau gruan e tij gjatë një grindjeje.

Burri 37-vjeçar, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur, vrau gruan e tij 34-vjeçare “duke përdorur një objekt të mprehtë” pas një grindjeje në shtëpinë e tyre të dielën në mbrëmje, sipas mediave lokale.

Policia ende nuk ka konfirmuar se çfarë lloj arme është përdorur në krim.

Pas incidentit, ai doli nga apartamenti në Waldachtal në Baden-Württemberg dhe mori me vete foshnjën e tyre 3-muajshe.

Ai thuhet se e drejtoi makinën drejt Pfalzgrafenweiler, ku u kthye në korsinë përballë dhe u përplas me një makinë të drejtuar nga një grua 29-vjeçare.

Sipas policisë, burri dhe foshnja e tij humbën jetën në përplasje.

Ndërkohë, gruaja në makinën tjetër dhe një fëmijë 22-muajsh që ishte pasagjer pësuan lëndime të rënda. Megjithatë, policia tha se lëndimet e tyre nuk ishin kërcënuese për jetën.

Pas aksidentit, të dy automjetet u sekuestruan dhe rruga u mbyll për disa orë.

Një ekspert mjeko-ligjor u thirr në vendin e aksidentit për të përcaktuar shkakun e përplasjes, ndërkohë departamenti i Hetimit Penal ka nisur një hetim të plotë për të dy incidentet.

