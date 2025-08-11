Tirana e rrethuar nga disa vatra zjarri

Tiranë- Një tjetër vatër zjarri është raportuar mbrëmjen e kësaj të hëne, më 11 gusht, në kodrat e Selitës në Tiranë, duke ngritur alarmin për rrezik të përhapjes së flakëve në zonat e banuara.
Kjo është vatra e dytë aktive në territorin e kryeqytetit, pas asaj që është shfaqur më herët në zonën e Zall Herrit.
Një tjetër vatër aktive është edhe në zonën e Petrelës, si edhe në Malin e Bërzhitës.
Zjarret e këtyre ditëve, të nxitura nga temperaturat e larta dhe thatësira, po përbëjnë një sfidë serioze për strukturat e emergjencës në të gjithë vendin. Kujtojmë se situate me zjarret paraqitet më problematike kryesisht në jug të vendit, konkretisht në qarkun e Vlorës.
Ministria e Mbrojtjes bëri me dije më herët se gjatë orëve të fundit janë evidentuar 30 vatra zjarri aktive në disa qarqe të vendit, ku ndërhyrja vijon me mjete tokësore dhe ajrore, por në shumë zona puna vështirësohet nga terreni i thyer dhe erërat e forta.
