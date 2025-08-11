FOTO/ Vatër zjarri edhe në Selitë, temperaturat e larta dhe era favorizojnë përhapjen e flakëve

TIRANË- Një vatër zjarri ka përfshirë mbrëmjen e sotme zonën e Selitës në Tiranë. Siç raportohet, flakët kanë shkrumbuar një sipërfaqe të madhe me bimësi, ndërsa era dhe temperaturat e larta ndihmojnë përhapjen e tyre.
Gjatë 24 orëve të fundit 30 vatra zjarri janë aktualisht aktive në vendin tonë, ndërsa në jug situata paraqitet alarmante. Në zonën e Syrit të Kaltër mbi 500 turistë u evakuuan, pasi flakët u përhapën me shpejtësi.
