FOTO/ Vatër zjarri edhe në Selitë, temperaturat e larta dhe era favorizojnë përhapjen e flakëve
Transmetuar më 11-08-2025, 22:20

TIRANË- Një vatër zjarri ka përfshirë mbrëmjen e sotme zonën e Selitës në Tiranë. Siç raportohet, flakët kanë shkrumbuar një sipërfaqe të madhe me bimësi, ndërsa era dhe temperaturat e larta ndihmojnë përhapjen e tyre.

Gjatë 24 orëve të fundit 30 vatra zjarri janë aktualisht aktive në vendin tonë, ndërsa në jug situata paraqitet alarmante. Në zonën e Syrit të Kaltër mbi 500 turistë u evakuuan, pasi flakët u përhapën me shpejtësi.

