Pëllump Pilinçi shpall ‘Qeverinë e re shqiptare’ në Vlorë – Sfidohet publikisht dhe politikisht Kryeministri Rama: Do i arrestoj të gjithë!

Vlorë, 11 gusht 2025 – Pëllump Pilinçi, një figurë e re që ka tërhequr vëmendje në javët e fundit si një personazh i vetëshpallur politik, ka bërë një lëvizje të bujshme nga qyteti i Vlorës, ku ka shpallur një "Qeveri të re shqiptare" të përbërë nga 13 ministra.
Kjo veprimtari e pazakontë, e zhvilluar publikisht dhe me simbolikë të qartë politike, shihet si një sfidë e hapur ndaj qeverisë aktuale të drejtuar nga Kryeministri Edi Rama. Pilinçi, i cili është shfaqur në disa qytete të Shqipërisë dhe Kosovës, ka deklaruar se synon një "riformatim të tërësishëm të skenës politike shqiptare".
Ndërkohë, Kryeministri Rama pritet të shpallë ndryshimet në kabinetin e tij gjatë muajit shtator, në kuadër të rikonceptimit të qeverisë aktuale. Deri më tani nuk ka pasur reagim zyrtar nga qeveria për shpalljen e kësaj qeverie paralele.
Analistët politikë e konsiderojnë këtë një akt simbolik dhe me natyrë më shumë propagandistike sesa institucionale, por mbetet për t’u parë se si do të evoluojë ky fenomen dhe çfarë ndikimi do të ketë në opinionin publik.
