Superkupa e Europës mes Paris SG-Tottenham, ‘blindohet’ Udine

ITALI – Udine do të jetë një qytet i izoluar për Superkupën e Europës, e cila do të luhet të mërkurën në mbrëmje në orën 21:00 në Stadio Friuli midis Paris Saint-Germain dhe Tottenham Hotspur.
Ndeshja është klasifikuar si me rrezik jashtëzakonisht të lartë nga autoritetet italiane dhe ndërkombëtare, dhe për këtë arsye, shefi i policisë Pasquale Antonio De Lorenzo ka siguruar disponueshmërinë e rreth 1.000 oficerëve nga Ministria e Brendshme, përfshirë të paktën 600 nga jashtë rajonit, të cilët do të mbërrijnë ndërkohë.
Specialistët e nevojshëm për të siguruar sigurinë maksimale do të përfshijnë ekspertë për çmontimin e bombave, personel për kontrollin e trazirave dhe helikopterë të pajisur me sisteme video dhe syze shikimi natën.
UEFA ka njoftuar se ka shitur 6.600 bileta për mbështetësit francezë dhe 4.700 për mbështetësit anglezë. Pjesa tjetër pritet të jetë neutrale: kapaciteti për ngjarjen është afërsisht 23.000.
Pika kulmore e masave të izolimit të tifozëve do të jetë i ashtuquajturi "Marshimi i Tifozëve" i rreth 900 ultrasve parizienë, të cilët do të mbërrijnë mëngjesin e ndeshjes, më 13 gusht.
Ata do t’i afrohen stadiumit nga zona e caktuar e tifozëve në orën 18:30. Procesioni do të shoqërohet nga një kontingjent mbresëlënës policie, karabinierësh dhe oficerësh të policisë financiare.
