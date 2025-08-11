Ka të bëjë me kohën e duhur.

Për gjithçka fajin e ka koha e duhur
Një studim i ri tregon se nga ushtrimet fizike deri te vendimet e mëdha të jetës, koha e duhur ka rolin e saj. Qoftë për të pirë kafen, qoftë për të kërkuar rritje page, hulumtimet tregojnë se për gjithçka ekziston momenti i përshtatshëm.
Studimi sugjeron të zgjohemi në orën 07:22
Sipas një studimi të Universitetit të Westminster-it që citon noa.al, personat që zgjohen midis orës 05:22 dhe 07:21 kanë nivele më të larta të kortizolit – hormonit të stresit – sesa ata që flenë më gjatë. Ata kanë gjithashtu më shumë gjasa të vuajnë nga dhimbje muskujsh, ftohje, dhimbje koke dhe humor më të keq. Kjo mund të lidhet me mungesën e mjaftueshme të gjumit, por edhe me faktin se veprojnë kundër orës së tyre biologjike, e cila mund të preferojë zgjimin më vonë.
Studime të fundit tregojnë se gjatësia e gjumit nuk ka aq ndikim në jetëgjatësi sa ka konsekventa në orën e zgjimit. Duhet të zgjohemi rreth së njëjtës orë – me diferencë deri një orë – çdo ditë, edhe fundjavave.
Mëngjes para orës 08:00 – çfarë thotë kërkimi
Një studim i kohëve të fundit nga Instituti i Shëndetit Global në Barcelonë me mbi 100.000 persona tregoi se ngrënia e mëngjesit pas orës 09:00 rrit me 59% rrezikun e diabetit të tipit 2 krahasuar me ata që hanë para orës 08:00. Në përgjithësi, kur vakti i parë është para orës 08:00 dhe i fundit para orës 19:00, rreziku për këtë lloj diabeti ulet, ndërsa përmirësohen edhe presioni i gjakut dhe kolesteroli.
Kafe pas orës 09:00 dhe para orës 14:00
Për një gjumë të mirë natën, duhet shmangur pirja e kafesë pas orës 14:00, pasi trupit mund t’i duhen tetë ose më shumë orë për të metabolizuar plotësisht kafeinën. Kjo varet edhe nga toleranca individuale ndaj kafeinës, pasi disa janë më të ndjeshëm se të tjerët.
Koha më e mirë për gjimnastikë – për burra dhe gra
Studime të shumta kanë kërkuar orarin më të mirë për të bërë palestër për rezultate optimale. Një studim amerikan zbuloi se për gratë, ushtrimet në mëngjes (06:30–08:30) reduktojnë yndyrën abdominale dhe ulin tensionin e gjakut, ndërsa ato në mbrëmje (18:00–20:00) rrisin qëndrueshmërinë dhe zhvillojnë muskujt. Për burrat, ushtrimet e mbrëmjes janë më efektive për djegien e yndyrës dhe uljen e tensionit të gjakut. Në çdo rast, ushtrimet në mëngjes ndihmojnë në ruajtjen e një rutine të qëndrueshme, duke kontribuar në humbje peshe. Sa për shqetësimin se stërvitja vonë prish gjumin, ekspertët thonë se e rëndësishme është të lini kohë trupit të qetësohet para se të shkoni në shtrat.
Vendime të rëndësishme ose kërkesa – midis orës 11:00 dhe 12:00
Një studim britanik tregoi se gjumi i shkurtër (10–20 minuta) gjatë ditës përmirëson shpejtësinë e reagimit dhe kujtesën me kalimin e moshës. Pas kësaj pushimi, ndjehemi më të freskët dhe energjikë. Ekspertët madje sugjerojnë pirjen e një filxhani kafe para këtij gjumi të shkurtër, pasi kafeina fillon të veprojë pas rreth 30 minutash – pra pikërisht kur zgjoheni.
Darka midis orës 19:00 dhe 20:00
Ngrënia e vonë jo vetëm që ndikon negativisht në gjumin tonë, por rrit peshën trupore dhe rrezikun e diabetit. Një studim spanjoll zbuloi se ata që hanë dy orë para gjumit kanë pesë herë më shumë gjasa të bëhen obezë. Idealja është të hamë darkën tre orë para gjumit dhe ta bëjmë më të lehtë se mëngjesin dhe drekën.
Fjetja midis orës 22:00 dhe 23:00
Sipas një studimi të publikuar në European Heart Journal, shkuarja në shtrat midis orës 22:00 dhe 23:00 ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Personat që flenë pas mesnate kanë 25% rrezik më të lartë për infarkt dhe goditje në tru krahasuar me ata që flenë më herët. Mesatarisht, duhet të flemë 6–8 orë në natë, edhe pse disa kanë nevojë deri në 10 orë gjumë.
⏳ Orari optimal sipas studimeve
Zgjimi: ⏰ rreth 07:22 (jo më herët se 05:22)
Mëngjesi: 🍳 para orës 08:00
Kafeja: ☕ pas 09:00 dhe para 14:00
Ushtrimet për gratë:
06:30–08:30 për ulje yndyre abdominale
18:00–20:00 për forcë dhe qëndrueshmëri
Ushtrimet për burrat:
Më efektive në mbrëmje (18:00–20:00) për djegie yndyre dhe ulje tensioni
Vendime të rëndësishme / kërkesa: 🗣️ 11:00–12:00
Darka: 🍽️ 19:00–20:00 (të paktën 3 orë para gjumit)
Gjumi: 💤 shtrati 22:00–23:00 (6–8 orë gjumë) /noa.al
