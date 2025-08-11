I riu amerikan i merr jetën fëmijës së sapolindur sepse “qante shumë” dhe fajin ia hodhi biberonit

Një 22-vjeçar në Arizona të SHBA-së rrahu për vdekje vajzën e tij katërjavëshe sepse “qante shumë”. Fillimisht, ai pretendoi se foshnja ishte mbytur gjatë kohës që pinte qumësht nga biberoni, sipas policisë.
Vogëlushja u gjet pa ndjenja nga policët mëngjesin e 11 korrikut, në kompleksin e apartamenteve ku banonte familja. Në atë moment, babai i saj ishte vetëm me të në shtëpi, kur ajo pushoi së marrë frymë.
22-vjeçari më vonë pranoi se e kishte goditur foshnjën. Atij iu ngritën akuza për vrasje me dashje të shkallës së parë dhe për abuzim ndaj të miturit, sipas New York Post që citon noa.al.
Fillimisht tha se foshnja u mbyt gjatë ushqyerjes
Foshnja u dërgua në gjendje kritike në spital dhe u shpall e vdekur më 26 korrik. Kur mbërritën policët, ai u tha se “foshnja ishte mbytur gjatë ushqyerjes me biberon”.
Hetuesit zbuluan se foshnja kishte plagë në “fazat e ndryshme të shërimit”, duke përfshirë frakturë të kafkës, gjakderdhje në tru, si dhe këmbë dhe brinjë të thyer.
Prindërit dhanë versione kontradiktore për shenjat e abuzimit: njëri tha se foshnja kishte rënë nga shtrati, tjetri pretendoi se kishte rënë nga sedilja e makinës dhe ishte goditur nga një pjesë metalike e saj, duke shkaktuar mavijosje rreth syve.
Enriquez (22-vjeçari) pranoi se ishte “mjaft i dhunshëm” kur i ndërronte pelenat foshnjës. Ai i dërgoi mesazh partneres së tij duke i thënë se “i prishi punët” dhe e kërkoi të kthehej nga puna pasi foshnja nuk merrte frymë. Më pas, ai pranoi se e kishte goditur në anën e majtë të kokës sepse “qante shumë” dhe e kishte shtrënguar për ta ndalur.
Rezultatet e autopsisë
Autopsia tregoi se plagët fatale ishin në përputhje me “goditje, shtypje ose shkelje me këmbë”. 22-vjeçari shprehu “pendesë të thellë” dhe aktualisht ndodhet në paraburgim, me kushtin e lirimit të vendosur në një milion dollarë. Nuk dihet ende nëse nëna e foshnjës do të përballet me akuza. /noa.al
