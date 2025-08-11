Mbi 230 tërmete pas atij 6.1 ballë në Turqi – Dy banorë të pallatit të shembur rezultojnë të zhdukur

Kryetari i bashkisë së Sındırgı në Turqi tha sot se dy nga gjashtë personat që ishin në një ndërtesë trekatëshe nuk janë gjetur. “Asnjë nga 29 të plagosurit nuk është në gjendje të rëndë”, tha ministri i Brendshëm
Numri i pasgoditjeve në Turqi ka arritur në 237 pas tërmetit të fortë me magnitudë 6,1 ballë të shkallës Rihter që goditi të dielën zonën e Sındırgı, në Balıkesir. Të paktën 10 ndërtesa janë shembur, duke zënë poshtë disa banorë, ndërsa komunikimi është i pamundur në disa zona.
Shumë prej pasgoditjeve kanë qenë mbi 3–4 ballë Rihter. Operacionet e shpëtimit për personat e bllokuar nën rrënoja janë ende në zhvillim, ndërsa dy persona që ndodheshin në një ndërtesë trekatëshe gjatë tërmetit janë ende të zhdukur.
Kryetari i bashkisë së Sındırgı, Serkan Sak, tha për kanalin HaberTürk se dy nga gjashtë personat që ishin në ndërtesën trekatëshe nuk janë gjetur, ndërsa katër të tjerët janë shpëtuar tashmë.
Katër persona u nxorën nga rrënojat – dy të tjerë kërkohen ende
Operacionet e kërkimit për të bllokuarit vazhdojnë si në qytetin e Sındırgı, ashtu edhe në fshatrat përreth. Të dielën, një burrë 81-vjeçar u nxor i gjallë nga rrënojat, por humbi jetën pak më vonë në Sındırgı. Pamje të postuara në rrjetet sociale tregojnë shkallën e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i fuqishëm.
Ministri i Brendshëm, Ali Yerlikaya, deklaroi në rrjetet sociale se operacionet e kërkim-shpëtimit për dy personat e bllokuar në një ndërtesë janë ende në zhvillim. Ai sqaroi gjithashtu se “asnjë nga 29 të plagosurit nuk është në gjendje të rëndë”.
Sipas Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), tërmeti ndodhi në një thellësi prej rreth 11 kilometrash dhe u ndje edhe në provincat përreth. Pas goditjes kryesore me magnitudë 6,1, ndërtesa u shembën në disa zona. Dhjetëra shtëpi janë dëmtuar, ndërsa banorët kaluan natën në makina dhe sheshe.
Tërmeti u ndje edhe në vendin tonë, në ishujt e Egjeut verilindor dhe në Aleksandrupolis. Megjithatë, presidenti i OASP-së, Efthymios Lekkas, u shpreh qetësues, duke thënë për mediat greke se nuk pritet ndonjë ndikim mbi të çarat sizmike të Greqisë.
“Ky tërmet nuk vjen nga çarja e Anadollit dhe nuk ndikon në të çarat sizmike greke në asnjë mënyrë. Duke qenë se ka qytete pranë epiqendrës, do të shohim çfarë dëmesh ka shkaktuar”, shtoi ai. /noa.al
