Moti: Po vjen një shtator jashtëzakonisht i nxehtë – Çfarë tregojnë të dhënat e fundit metereologjike

Grafikët e Meteo që paraqesin devijimet e temperaturës mesatare për shtatorin – Vlerat më të larta në Evropë shënohen në Francë dhe në Ballkan, ku tejkalojnë +1°C
Shtatori i këtij viti pritet të jetë shumë më i ngrohtë se normalja në Evropën Juglindore, përfshirë Shqipërinë, sipas të dhënave të Meteo, të cilat bazohen në 400 skenarë parashikimi, raporton noa.al.
Kujtojmë se korriku ishte muaji i tretë më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, sipas observatorit evropian Copernicus.
Parashikimet afatgjata (periudha e vlefshme: gusht – shtator) u publikuan në fillim të muajit. Sipas 83% të skenarëve të disponueshëm, temperatura mesatare e shtatorit do të jetë më e lartë se mesatarja sezonale (periudha e referencës: 1993–2016).
Më konkretisht, probabiliteti për devijime pozitive:
Midis 0 dhe 1°C: 42%
Midis 1 dhe 2°C: 32%
Mbi 2°C: 9%
Ndërsa probabiliteti për devijime negative:
Midis 0 dhe 1°C: 16%
Mbi 1°C: 1%
Mesatarja e 400 skenarëve është +0.84°C.
Devijime pozitive në të gjithë Evropën
Sipas analizës së Meteo, devijime pozitive priten në të gjithë kontinentin evropian. Vlerat më të larta shënohen në Francë dhe Ballkan, ku tejkalojnë +1°C.
Ky parashikim bazohet në gjithsej 400 skenarë të mundshëm nga tetë qendra parashikimi:
ECMWF (Evropë)
UKMO (Britania e Madhe)
Meteo-France (Francë)
JMA (Japoni)
NCEP (SHBA)
DWD (Gjermani)
CMCC (Itali)
BOM (Australi)
Të gjitha këto të dhëna janë siguruar nga Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike Copernicus i Komisionit Evropian.
Kujdes me interpretimin e parashikimeve afatgjata
Parashikimet afatgjata kanë një nivel të lartë pasigurie dhe synojnë vetëm të japin një vlerësim të prirjes së kushteve mesatare mujore dhe sezonale. Devijimet e temperaturës në bazë ditore ose në zona të kufizuara mund të ndryshojnë dukshëm nga devijimi mesatar i një muaji për një rajon të gjerë, për shkak të ndikimit të sistemeve të ndryshme atmosferike.
Çfarë ndodhi në korrik
Në korrik, devijimi mesatar i temperaturës në Evropën Juglindore ishte +1.61°C, ndërsa mesatarja e të gjithë skenarëve të parashikimit afatgjatë të publikuar në qershor 2025 ishte +1.04°C.
Devijimi që u regjistrua kishte një probabilitet prej 41% dhe ishte fusha e dytë më e mundshme e vlerave sipas parashikimit afatgjatë. /noa.al
