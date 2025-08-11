Po vjen eklips total hënor së shpejti – Çfarë duhet të dini për “hënën e përgjakur”

Një hënë mbresëlënëse pritet të shihet në qiell më 7 shtator, pasi do të ndodhë një eklips i plotë i Hënës, i cili do të ketë një ngjyrë të theksuar të kuqe.
Ky fenomen, për shkak të ngjyrës së tij, quhet “Hëna e përgjakur”.
Kur do të jetë momenti më i mirë për “Hënën e përgjakur”
Momentet më të mira të këtij fenomeni do të jenë të dukshme në Azi dhe Australi Perëndimore, ku eklipsi do të jetë i dukshëm nga fillimi deri në fund. Në Evropë, Afrikë, Australi Lindore dhe Zelandë të Re, publiku do të mund të ndjekë një pjesë të fazave të eklipsit, duke përfshirë edhe fazën e plotë.
Eklipsi do të zgjasë nga ora 17:28 deri në 23:55 me orën e Shqipërisë. Faza e plotë — kur Hëna humbet plotësisht brenda hijes së Tokës — do të zgjasë nga 19:30 deri në 20:52 me orën e Greqisë.
Fenomeni në Evropë
Rreth 77% e popullsisë botërore do të mund të shohë fazën e plotë të eklipsit, ndërsa 88% (7,1 miliardë njerëz) do të shohin të paktën fazën e pjesshme. Në Evropë, Hëna do të lindë tashmë e mbuluar nga hija, duke krijuar një skenë mbresëlënëse poshtë në horizontin lindor.
Orë orientuese për disa qytete evropiane:
Berlin: Lindja e Hënës 19:37 – Faza e plotë 19:30–20:52
Vjenë: Lindja e Hënës 19:20 – Faza e plotë 19:30–20:52
Paris: Lindja e Hënës 20:17 – Faza e plotë 19:30–20:52
Londër: Lindja e Hënës 19:30 – Faza e plotë 18:30–19:52
Athinë: Lindja e Hënës 19:38 – Faza e plotë 20:30–21:52
Orë orientuese për qytete të tjera botërore:
Perth, Australi: 01:30 – 02:52 (8 shtator)
Mumbai, Indi: 23:00 (7 shtator) – 00:22 (8 shtator)
Kajro: 20:30 – 21:52 (7 shtator)
Kejp Taun: 19:30 – 20:52 (7 shtator)
Pse Hëna duket “e përgjakur”
Eklipsi ndodh vetëm 2,7 ditë para perigeut — pika më e afërt e Hënës me Tokën — duke e bërë të duket pak më e madhe. Elementi më mbresëlënës do të jetë hija e thellë: rreth 36% e diametrit të saj do të kalojë në pjesën më të errët të hijes së Tokës, duke i dhënë një ngjyrë të pasur dhe të thellë të kuqe.
Kjo ngjyrë krijohet kur drita e Diellit kalon nëpër atmosferën e Tokës, thyhet dhe “lyen” Hënën me nuanca të kuqe dhe portokalli. /noa.al
