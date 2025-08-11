Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pamje nga vendngjarja/ Zjarri shkrumbon masivin pyjor te Syri i Kaltër/ Evakuohen 500 turistë
Transmetuar më 11-08-2025, 17:08

Një zjarr i fuqishëm po përhapet pranë monumentit natyror Syri i Kaltër, duke rrezikuar seriozisht këtë perlë unike të Shqipërisë.

Mbi 500 turistë janë evakuuar nga zona, ndërsa vetëm makinat e parkuara kanë qenë mbi 100. Në terren po luftojnë vetëm zjarrfikësit e MZSH Finiq dhe pa ndërhyrje nga ajri, shpëtimi i zonës mbetet thuajse i pamundur.

Syri i Kaltër, një nga destinacionet më të vizituara të vendit, është nën kërcënimin e flakëve dhe autoritetet kanë ngritur alarmin për ndërhyrje urgjente.

Situatë kritike mbetet në Finiq, në hyrje të Sarandës si dhe në fshatin bregdetar të Lukovës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...