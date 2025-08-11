Berisha: Nuk kam dijeni që Sazani të jetë shitur te dhëndri i Trump

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka reaguar lidhur me pikëpyetjet e ngritura lidhur me shitjen e mundshme të ishullit të Sazanit.
Në një deklaratë të tij, Berisha theksoi se ligjet shqiptare lejojnë dhënien e tokave dhe pasurive për një periudhë të caktuar, por nuk ka dijeni për asnjë shitje të ishullit te dhëndri i ish-presidentit amerikan, Donald Trump. Ai gjithashtu e mohoi përfshirjen e Edi Ramës në diçka të tillë.
“Së pari, të jem i hapur me ju, nuk kam asnjë të dhënë se kemi të bëjmë me një shitje. Ligjet shqiptare lejojnë dhënien me 1 euro, siç dihet, për një periudhë të caktuar të terreneve, trojeve dhe tokave. Unë nuk kam asnjë dijeni se, ishulli i Sazanit është blerë nga çifti Kushner apo është shitur nga kreu i organizatës kriminale, Edi Rama. Personalisht, nuk kam asnjë lloj dijenie, sepse ligjet shqiptare nuk parashikojnë një gjë të tillë”, theksoi Berisha.
